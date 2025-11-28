Si l’ASSE se prépare à disputer son 8e tour face à Écotay-Moingt (R3), trois équipes de Ligue 2 étaient déjà sur le pont ce vendredi soir. Au programme : un duel alpin entre Annecy et Grenoble, un déplacement piégeux pour Nancy à Sarreguemines (R1) et un match entre deux clubs de N1 : Concarneau face au Stade Briochin. Trois affiches, trois scénarios très différents… et quelques enseignements à retenir pour les Verts.

La soirée s’est ouverte par la victoire de Concarneau, qui accueillait le Stade Briochin. Dans une rencontre fermée, les Thoniers ont fait la différence grâce à A. Samoura juste avant l’heure de jeu (55e), profitant d’un ballon mal négocié dans la surface. Réduits à dix en fin de match après l’expulsion de P. Patron (87e), ils ont tenu leur avantage jusqu’au bout pour s’imposer 1–0. Une qualification logique, mais acquise sans marge excessive contre la lanterne rouge de N1.

Annecy s’incline à domicile

Dans les Alpes, Annecy retrouvait le rival local Grenoble pour un derby au parfum particulier. Les Annéciens ont frappé les premiers grâce à T. Rambaud (5e). Réduits à dix dès la 14e minute après un rouge direct pour Makutungu, ils ont ensuite subi la montée en puissance grenobloise. Diba a égalisé dans un temps fort (66e) avant que Diaby ne renverse totalement la rencontre (79e). Grenoble s’impose 2–1 dans un match où Annecy a longtemps tenu, mais a fini par craquer physiquement.

Coupe de France : Nancy se fait peur

Enfin, Nancy a vécu le match le plus mouvementé de la soirée. Opposés à Sarreguemines (R1), les Lorrains ont mené 2–0 à la pause grâce notamment à un doublé de Ouotro. Mais les locaux ont sonné la révolte après la pause, revenant à 3–3 à la 86eme minutes dans une ambiance électrique ! Malgré la pression et plusieurs situations chaudes, Nancy a réussie à passer devant en profitant d’une erreur défensive à la 92e. Une qualification au forceps…

Nancy assure, non sans mal, l’essentiel et se remet péniblement de sa défaite face à l’ASSE samedi dernier (2-1).

Une soirée qui rappelle que la Coupe de France ne laisse aucun répit, y compris aux clubs professionnels. Un avertissement pour l’ASSE qui devra faire preuve de sérieux ce samedi.

Source : Coupe de France - FFF