Un an après une terrible rupture des ligaments croisés qui a brutalement freiné son ascension, Jebryl Sahraoui entre aperçoit la lumière au bout du tunnel. C'est désormais officiel : l'ASSE a trouvé un point de chute au jeune milieu de terrain pour lui permettre de retrouver la compétition. Le club profite du mercato pour permettre à ses jeunes joueurs d'obtenir plus de temps de jeu.

Comme annoncé sur notre site, l'ASSE et Aubagne se sont mis d'accord pour un prêt d'une saison sans option d'achat durant ce mercato. Un choix stratégique pour le joueur de 20 ans, qui s'apprête à faire ses armes en National (Ligue 3) après des mois de rééducation intense.

Ce schéma rappelle la trajectoire d'Enzo Mayilla la saison passée, envoyé lui aussi en prêt pour accumuler du rythme loin de la pression du groupe professionnel. Pour Sahraoui, l'objectif est limpide : enchaîner les minutes, accumuler de la confiance et retrouver ses meilleures sensations physiques.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Un talent brisé en pleine ascension

Capitaine emblématique et taulier de la réserve stéphanoise sous Razik Nedder, l'international algérien U20 avait touché du doigt son rêve en décembre 2024 en disputant ses premières minutes pros en Coupe de France... face à l'OM. Une belle émotion pour ce natif de Marseille passé par le Burel FC, qui avait préféré l'ASSE au club phocéen en 2020.

Mais en mars 2025, le sort s'acharne : lors d'un match du Challenge Espoirs contre Nantes, son genou droit cède. Verdict : rupture du ligament croisé antérieur. Une épreuve terrible survenue à un moment crucial, alors que son contrat pro arrivait à échéance.

Loin de l'abandonner, la direction stéphanoise a renouvelé sa confiance envers son jeune prospect. Dès mai 2025, Loïc Perrin et les Verts lui offraient une prolongation de contrat jusqu'en 2028, prouvant ainsi que son potentiel restait intact aux yeux du club.

Un prêt obtenu durant ce mercato

Revenu progressivement sur les terrains ces derniers mois, Jebryl Sahraoui profite du mercato pour entamer à Aubagne une étape indispensable de sa jeune carrière. Loin des projecteurs du Forez mais dans un championnat senior exigeant, il aura l'espace nécessaire pour se reconstruire physiquement, engranger du temps de jeu et prouver qu'il a le niveau pour réintégrer, à terme, la rotation de l'équipe première à l'ASSE.

Le communiqué de l'ASSE

L'ASSE a officialisé le départ en prêt de son jeune milieu de terrain : "L’AS Saint-Étienne et le SC Aubagne Air Bel ont conclu un accord pour le prêt d’une saison du milieu de terrain Jebryl Sahraoui. Au club depuis 2020, le milieu de terrain Jebryl Sahraoui évoluera cette saison sous les couleurs du SC Aubagne Air Bel, pensionnaire de Ligue 3. Originaire du sud de la France, Jebryl Sahraoui (21 ans) retrouve les Bouches-du-Rhône en prêt pour cet exercice 2026-2027. L'ASSE lui souhaite une bonne saison !"