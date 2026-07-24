À mesure que l'échéance se rapproche, le groupe stéphanois continue de se reformer au Centre sportif Robert-Herbin. Alors que les hommes de Ian Cathro peaufinent leurs réglages tactiques à deux semaines seulement du coup d'envoi du championnat et d'un déplacement périlleux sur la pelouse de Sochaux, le staff technique de l'ASSE vient d'enregistrer une arrivée très attendue sur les terrains du Forez.

Parti défendre les couleurs de son pays lors de la Coupe du Monde à l'autre bout du monde, cet élément offensif a enfin fait son grand retour au centre d'entraînement de l'ASSE. Une présence qui tombe à pic, à quelques heures seulement du départ du groupe pour son stage de préparation estival à Divonne-les-Bains.

Pour le joueur, cette parenthèse internationale aura laissé un sentiment particulièrement mitigé. Sélectionné dans la liste finale du Ghana pour disputer la plus grande des compétitions de la planète, l'attaquant stéphanois a vécu l'aventure de l'intérieur... mais depuis le banc de touche. Malgré l'élimination précoce des Black Stars dès la phase de poules, le jeune stéphanois n'a pas disputer la moindre minute de jeu sur les pelouses nord-américaines.

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Cette frustration emmagasinée pendant un mois pourrait néanmoins se transformer en un formidable carburant pour sa troisième saison avec l'ASSE. De retour à l'Étrat ce vendredi, Augustine Boakye s'est immédiatement remis au travail avec un appétit décuplé.

Un renfort précieux pour le système de Ian Cathro

Physiquement affûté et déterminé à faire parler sa percussion sur les ailes ou dans l'axe, le milieu offensif ghanéen a pu fouler le rectangle vert et participer aux séances dirigées par Ian Cathro. Son retour au sein de l'effectif apporte une option supplémentaire bienvenue dans le secteur offensif de l'ASSE, au moment où la préparation monte d'un cran.

En embarquant dans le bus en direction de Divonne-les-Bains avec le reste de l'équipe, Augustine Boakye aura l'occasion de faire le plein de confiance et d'assimiler les principes du technicien écossais. À 15 jours exacts du choc face à Sochaux pour la 1ère journée, le Ghanéen entend bien prouver qu'il a sa place dans le XI de départ des Verts.

Une bonne nouvelle pour l'ASSE

En plus de ce retour, l'ASSE a pu compter sur la présence de Joao Ferreira lors de la séance du jour. Touché au Poignet à Glasgow, le défenseur, qui avait déjà manqué des mois de compétition suite à une blessure à l'autre main, s'est entraîné ce vendredi. Une bonne nouvelle pour Ian Cathro.