La saison 2026-2027 se dessine déjà pour les U17 de l’ASSE. Entre déplacements en Corse, rendez-vous face à Monaco ou Nice et une dernière ligne droite chargée, les jeunes Verts devront rapidement trouver leur rythme dans un groupe D particulièrement dense.

Le championnat débutera le 23 août 2026 et s’achèvera le 9 mai 2027, après 26 journées. Les Stéphanois ouvriront leur exercice à domicile face à Istres, avant un premier déplacement à Nîmes puis la réception de Valence. Leur mois de septembre se poursuivra sur la pelouse de Villefranche, avant un premier rendez-vous majeur contre Monaco, attendu dans le Forez le 20 septembre.

Un automne rythmé par les voyages

Le calendrier prendra ensuite une tournure plus exigeante. L’ASSE se rendra à Ajaccio le 4 octobre, avant de recevoir Nice puis de se déplacer à Aubagne. Le mois de novembre sera tout aussi dense, avec les réceptions de Saint-Priest et Clermont, suivies d’un voyage à Bastia.

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La phase aller s’achèvera ensuite par deux rencontres aux accents méditerranéens. Les Verts accueilleront le Cavigal Nice le 22 novembre, avant de rejoindre une nouvelle fois la Corse pour défier le Gazélec Ajaccio une semaine plus tard. Trois déplacements sur l’île de Beauté jalonneront ainsi la première moitié de saison, avec autant de voyages à bien négocier dans un calendrier déjà resserré.

Monaco, Nice et un printemps sans répit

La phase retour débutera dès le 6 décembre avec la réception de Nîmes. Après un déplacement à Valence avant les fêtes, les Stéphanois retrouveront la compétition le 17 janvier contre Villefranche. Une semaine plus tard, ils se rendront à Monaco, avant d’accueillir l’AC Ajaccio puis de défier Nice à l’extérieur.

Le printemps offrira peu de répit. Après la réception d’Aubagne Air Bel, l’ASSE enchaînera deux déplacements consécutifs à Saint-Priest et Clermont. Les Verts retrouveront ensuite Bastia dans le Forez, avant un dernier voyage sur la Côte d’Azur face au Cavigal Nice.

La fin de saison se jouera enfin entre deux rendez-vous à domicile et un ultime déplacement. Le Gazélec Ajaccio viendra à Saint-Étienne le 2 mai, avant que les jeunes Stéphanois ne bouclent leur championnat le 9 mai à Istres, face au même adversaire que lors de la journée inaugurale. En cas de qualification, la phase finale débutera le 23 mai, avant une éventuelle demi-finale le 30 mai et une finale programmée le 5 juin.

Source : Fédération française de football.