Alors que la préparation estivale de l'AS Saint-Étienne bat son plein depuis début juillet, le mercato des départs s'accélère. Présent lors des premiers jours de reprise, l'attaquant Enzo Mayilla est sur le point de quitter le Forez pour rejoindre la Ligue 2.

Auteur d'une entrée remarquée lors du premier match amical contre le FC Biel-Bienne, agrémentée d'un but rapide, Enzo Mayilla (19 ans) ne figurait pas dans le groupe stéphanois qui a fait le déplacement en Suisse pour affronter le Servette Genève. Une absence stratégique : le natif d'Ivry-sur-Seine est déjà dans les Hauts-de-France pour finaliser sa venue à l'USL Dunkerque.

Le début d'une vague de départs dans ce mercato?

Le départ d'Enzo Mayilla pourrait débloquer le mercato stéphanois dans le sens des départs. Alors que Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin agiteront sans doute le marché, d'autres éléments cadres du groupe comme Mickaël Nadé ou Aïmen Moueffek sont également invités à se trouver un nouveau projet pour la saison à venir. Axel Dodote est lui aussi concerné vers un départ vers le Pau FC

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Cette décision s'inscrit dans la continuité d'un apprentissage au niveau senior déjà bien entamé. Prêté à Aubagne Air-Bel lors de la saison 2025-2026, Mayilla y a accumulé une précieuse expérience avec un bilan de 6 buts et 2 passes décisives.

Son ancien entraîneur Gabriel Santos n'avait d'ailleurs pas tari d'éloges à son sujet dans nos colonnes : « C’est un garçon qui a de la vitesse, du volume, capable de jouer 90 minutes sans fatigue. Même pour sa taille, il va très vite et prend beaucoup la profondeur. À 19 ans, quand je vois ce qu’il a apporté, je le vois jouer en Ligue 1 un jour, bien sûr. »

Mayila va retrouver un ancien de l'ASSE dans le Nord

À Dunkerque, le jeune buteur ne sera pas totalement dépaysé puisqu'il y retrouvera un autre ancien de la maison verte, Maedine Makhloufi. Les négociations touchent à leur fin pour officialiser ce nouveau challenge.

Le départ du jeune attaquant officialisé

Le club a publié un communiqué pour annoncer le départ d'Enzo Mayilla : L’AS Saint-Étienne a trouvé ce lundi un accord pour le transfert d'Enzo Mayilla (20 ans) à l'USL Dunkerque, également pensionnaire de Ligue 2 BKT.

Stéphanois depuis 2021, membre de la génération 2006 et devenu professionnel à l'hiver 2024, le jeune attaquant aura disputé de nombreux matchs avec la Génération Verte, se révélant plusieurs fois décisif avec le groupe Réserve.

Prêté lors du dernier exercice au SC Aubagne Air Bel (Ligue 3), Enzo Mayilla rejoint désormais le projet dunkerquois. L'AS Saint-Étienne lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière !