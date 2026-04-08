Kévin Pédro continue de briller sous le maillot Vert. Déjà élu pépite du mois de février, le défenseur formé à l’ASSE a récidivé en Mars mais ne conserve le titre. Le jeune défenseur à été devancé par Noa Boissé (Le Mans).

Professionnel depuis quelques mois, Kévin Pédro commence à se faire une place de titulaire au sein de l'équipe de l'ASSE. Aligné pour la première fois en Ligue 2 à Troyes, le jeune joueur né à Carcassonne a du patienter pour retrouver le onze après sa première. Le défenseur polyvalent était ensuite entré en jeu contre Bastia, avant, plus d’un mois plus tard, de retrouver le onze, au Mans, début janvier.

Une première récompense en février pour Kévin Pédro

Depuis, il a débuté chaque rencontre de l’ASSE jusqu’alors et confirme son statut de jeune joueur à suivre sur cette fin de saison en Ligue 2. Buteur en coupe de France, en novembre, Kévin Pédro a fait chavirer le Chaudron face au Red Star. Le défenseur avait ouvert le score lors su succès 2-0 des stéphanois, début mars.

Deux semaines plus tard, le joueur formé au club a récidivé d’une tête parfaitement placée face à Annecy. Kévin Pédro avait idéalement lancé le récital de l’ASSE. Avec ses deux premiers buts face à des clubs professionnels, Kevin Pédro a réalisé un mois de mars fracassant. Le latéral réalise des prestations abouties et se montre décisif pour son club formateur.

Pas de doublé pour le jeune joueur de l’ASSE

Élu pépite du mois de février, Kévin Pédro a une nouvelle fois été nommé pour remporter cette distinction en mars. Le joueur de l’ASSE était opposé à Ewen Jaouen (Stade de Reims) et Noa Boissé (Le Mans FC).

Contrairement au mois dernier, il n'a pas été élu pépite du mois en Ligue 2 et a été devancé par le défenseur central manceau. Le jeune Noa Boissé est parvenu à s'installer comme titulaire dans l'une des équipes les plus solides de la division et a été récompensé par cette distinction.

Noa Boissé cartonne en Ligue 2

Noa Boissé est un profil qui attire de plus en plus l’attention en Ligue 2. À seulement 20 ans, ce défenseur central droit du Mans présente déjà des qualités intéressantes, avec une marge de progression évidente. Grand (1m81), droitier, il s’inscrit dans le registre du défenseur moderne, capable d’allier impact physique et contribution dans le jeu.

Ses données mettent en lumière un joueur très actif. Boissé se distingue notamment par son volume de course élevé et sa capacité à répéter les efforts à haute intensité. Il parcourt beaucoup de terrain et s’implique dans les phases de transition. Avec ballon, il affiche une vraie volonté de progresser vers l’avant, comme en témoignent ses passes longues réussies et ses courses progressives.

Défensivement, il montre de l’agressivité dans les duels au sol, avec un bon volume d’interventions. En revanche, certains axes de progression sont identifiés. Le jeune défenseur souffre encore dans les duels aériens et doit gagner en efficacité dans ses tacles. Sa qualité de passe en profondeur reste également irrégulière.

Estimé à 1,5 million d’euros, Noa Boissé incarne un profil prometteur. Encore perfectible, il possède néanmoins des bases solides pour s’imposer durablement à un niveau supérieur. Une belle promesse qui vient priver Kévin Pédro d'un doublé en Ligue 2.

Génère toi-même tes radars et comparaisons sur Data Scout !