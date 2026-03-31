Ce mardi, la Serbie U19 disputait son dernier match du tour élite. Dans l’optique d’obtenir un ticket pour l’Euro au Pays de Galles, Strahinja Stojkovic et ses coéquipiers devaient s’imposer face à la Pologne. Résumé de la rencontre.

Peu utilisé avec le groupe pro cette saison, Strahinja Stojkovic obtient du temps de jeu en sélection durant cette trêve. Titulaire lors des deux premières rencontres du tour élite, le Serbe espérait enchaîner ce mardi pour aider les siens à se qualifier pour l’Euro U19.

S’il n’a pas eu l’opportunité de beaucoup jouer avec les pros, Strahinja Stojkovic enchaîne les rencontres avec la réserve cette saison. Le jeune latéral né en Serbie continue de s’adapter au foot français tout en engrangeant de l’expérience internationale avec sa sélection.

Après s’être offerts l’Angleterre, les serbes ont réussi à tenir en échec le favori Portugais samedi. Strahinja Stojkovic, averti durant la rencontre, a débuté et joué l'intégralité de la partie.

La Serbie U19 était en tête de sa poule avant de débuter ce troisième match de groupe. L’objectif des jeunes Serbes était d’obetnir leut billets pour le Pays de Galles cet été. L’Euro U19 aura lieu du 28 juin au 11 juillet.

Résumé

Les Serbes avaient leur destin en mai pour cette dernière rencontre face à la Pologne. Ils ne se sont pas défilés. Dans une poule relevée avec le Portugal, l'Angleterre et la Pologne, les serbes se sont qualifiés pour l'euro U19 qui se jouera à la fin de l'année. Ils se sont imposés 1-0 contre la Pologne et ont donc décroché le ticket pour la compétition. Strahinja Stojkovic n'a pas pris part à la rencontre, il avait disputé les deux rencontres contre l'Angleterre et le Portugal en intégralité. Il a donc été préservé pour cette ultime rencontre. La recrue serbe va donc disputer l'Euro au Pays de Galles contrairement à la génération française de 2007 : Dodote, Gadegbeku, El Jamali et Eymard.