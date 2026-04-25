En recevant l’ESTAC ce samedi, l’ASSE s’attaque à un gros morceau. Solides leaders, les joueurs de Stéphane Dumont n’ont quasiment jamais été inquiétés en tête du classement. Alan Mangin, journaliste pour l'Est Eclair, a éclairé notre lanterne avant la 32e journée de Ligue 2. Solide leader de Ligue 2, Troyes avance avec sérénité dans ce sprint final. Avec quatre points d’avance, les hommes de Stéphane Dumont abordent ce choc sans pression excessive, conscients qu’une victoire à Geoffroy-Guichard pourrait valider leur montée. PV : L'ESTAC pourrait s'emparer du titre de Ligue 2 à l'issue de la rencontre. Une pression supplémentaire sur les Troyens ? AM : "Il y a plutôt un sel supplémentaire, un plaisir supplémentaire au-delà du plaisir de jouer un choc du championnat en ayant quatre points d'avance qui quand même te donne un certain droit à l'erreur. Ce qui, du coup, enlève un peu de pression, je pense. Non, je ne pense pas qu'il y ait de pression par rapport au titre. Je vois qu'il reste deux matchs derrière, dont un à domicile. Est-ce que c'est le scénario idéal pour arracher le titre? Il faudrait quand même pas mal de circonstances pour le titre. En revanche, une victoire permettrait la montée. Effectivement, valider son accession au chaudron, entre guillemets, devant l'équipe un peu rivale sur la saison, ça serait symboliquement l'endroit idéal."

PV : Comment abordent ils la rencontre ? Une déconvenue comme face à Rodez est-elle possible ?

AM : "J'ai été en entraînement jeudi matin, je ne sens pas du tout de changement dans les attitudes, ou une pression un peu malsaine, ou un peu de tension de la fin de saison. Une déconvenue est toujours possible. On ne peut pas se l'interdire.

Il y a quelques difficultés défensives en ce moment, même s'il y a eu un clean sheet la semaine dernière, qui a quand même rassuré pas mal sur la solidité défensive de l'équipe qui était un peu mise à mal ces derniers temps. C'est un match assez ouvert, je pense, sur le scénario."

PV : Peut-on s'attendre à un scénario similaire au match aller (victoire 2-3) ?

AM : "Les trois buts concédés contre Saint-Etienne le match aller, c'était 3 erreurs bien exploitées par des Stéphanois été hyper réalistes. Effectivement, là, vu les 4 points d'avance, vu que c'est à l'extérieur et que c'est plutôt Saint-Etienne qui a la pression de gagner et d'aller chercher la victoire.

J'imagine que les Troyens ne vont pas du tout se livrer, dans un premier temps en tout cas. Plutôt déjà absorber la pression de Saint-Etienne qui va certainement démarrer fort, je pense. (...) Mais en tout cas, effectivement, ne pas du tout se livrer et ne pas permettre à Saint-Etienne de les piquer."

PV : Comment faire tomber des Verts particulièrement à l'aise à Geoffroy Guichard ?

AM : "Je pense qu'il faut un petit peu profiter du fait que Saint-Etienne accuse quatre points de retard. Peut-être même que l'ASSE sera troisième au coup d'envoi. Je pense qu'ils vont avoir une grosse pression, 40 000 personnes, l'obligation de gagner pour monter, qui est aussi une obligation pour eux.

Je pense qu'il faut un peu profiter de ça, d'essayer de compter un petit peu sur un petit doute qui pourrait s'installer. Je dirais être solide avant tout et puis tenir le score. Je pense qu'au fil des minutes, il y aura des possibilités à exploiter."

PV : Craint-on une réaction d'orgueil du côté des Troyens après la défaite de l'ASSE à Bastia ?

AM : "Je pense que Stéphane Dumont craint plutôt la qualité intrinsèque de Saint-Etienne, qui, quand même sur le papier, est très dangereux. Il y a quand même de sacrées munitions.

Et puis, comme tu l'as dit, le fait qu'à domicile, ils sont quand même particulièrement à l'aise. Notamment depuis que Philippe Montagnier est là. C'est plutôt cette dynamique, je pense, qu'il craint."