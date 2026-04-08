Revenu à l’entraînement, Joao Ferreira se retrouve à un moment charnière de son passage à l’ASSE. Derrière un retour pas forcément attendu sportivement, des questions se posent : le latéral portugais n’est plus dans la dynamique collective et son avenir à court terme pose question.

Le constat est d’abord factuel. Aligné à 14 reprises cette saison toutes compétitions confondues, dont 11 titularisations en Ligue 2, Joao Ferreira n’a jamais réellement sécurisé son poste. Sur ses 958 minutes disputées, son apport reste limité : un but, une passe décisive, et surtout une influence défensive discutée... et discutable. Avec lui sur le terrain, l’ASSE encaissait en moyenne 1,42 but par match en début de saison. Un indicateur qui, sans constituer le seul motif de la perméabilité stéphanoise, traduit un manque de stabilité dans son couloir. À cela s’ajoute un manque de maîtrise flagrant, illustré par plusieurs avertissements et une expulsion relativement ridicule face à Boulogne. Cet épisode, suivi de sa blessure à la main après un geste d’humeur, a marqué une rupture dans sa saison.

Une hiérarchie renversée au poste de latéral droit

L’absence de Ferreira a ouvert un espace que Kévin Pedro a exploité avec brio. Depuis janvier, le jeune défenseur enchaîne les titularisations et s’impose avec une aisance désarmante. Sa lecture du jeu, sa qualité dans le duel et sa capacité à se projeter ont rapidement convaincu le staff. Contrairement à Ferreira, Pedro sécurise d’abord son couloir avant d’apporter offensivement. le contrast est sans appel : moins d’erreurs individuelles, une meilleure continuité dans les performances et une adaptation rapide aux exigences de Philippe Montanier.

Dans ce contexte, Ferreira ne revient pas dans une concurrence ouverte, mais dans un rôle secondaire. Dennis Appiah reste une solution possible dans un registre plus défensif. Le passage ponctuel à un système avec pistons aurait pu offrir une fenêtre au Portugais, dont le profil correspond à ce rôle. Mais là encore, la dynamique collective freine toute prise de risque. Montanier s’appuie sur un groupe qui a pris des repères et limite les ajustements.

Une gestion sportive et économique à arbitrer

Le dossier dépasse désormais la seule question du terrain. Recruté sur la durée avec un contrat jusqu’en 2029, Joao Ferreira représente un engagement financier important pour le club. Dans ce cadre, deux options se dessinent.

La première consiste à tenter une relance progressive. Cela suppose de lui redonner du temps de jeu, dans des matchs au score acquis ou sur des fins de rencontre, afin d’évaluer sa capacité à revenir au niveau attendu. La seconde option est plus "stratégique" : utiliser ces dernières semaines pour le remettre en vitrine en vue d’un départ estival. Dans ce cas, chaque minute jouée deviendra un levier de valorisation.

Mais cette réflexion se heurte à une réalité sportive. L’ASSE joue sa montée et ne peut pas se permettre des ajustements qui fragiliseraient son équilibre. Le rendement actuel de Pedro limite mécaniquement les opportunités pour Ferreira. Le Portugais devra donc convaincre rapidement, dans un temps de jeu réduit, avec une exigence immédiate. Montanier, qui ironisait il y a quelques semaines sur la situation du "boxeur" stéphanois avant de justifier son absence, en aura-t-il l'envie ? C'est beaucoup moins sûr.

Une fin de saison sous forme de point d'interrogation pour Ferreira

Le retour à l’entraînement ne constitue pas une relance, mais un point de départ. Ferreira revient dans un groupe où le coach et les repères ont changé et où la concurrence s’est installée. Son profil reste intéressant sur le papier, notamment dans un rôle de piston où son volume et sa qualité de centre peuvent être utiles. Mais à ce stade, rien n’indique qu’il soit compétitif et puisse reprendre une longueur d’avance.

La fin de saison va servir de révélateur. L’ASSE devra trancher rapidement entre la continuité de ces dernières semaines ou un réajustement permettant de laisser une place au Portugais. Dans cette équation, Joao Ferreira est loin d'être une évidence. Il est un cas à part qui devra trouver son équilibre entre un investissement à amortir et une situation sportive à sortir de l'ornière.