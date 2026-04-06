Leader de Ligue 2, Troyes traverse pourtant une zone de turbulences en interne. Antoine Sibierski, directeur sportif depuis l’été 2024, va quitter ses fonctions dans les prochains jours selon L'Équipe. Une situation qui n’est pas sans rappeler l’intérêt de l’ASSE pour son profil il y a quelques mois.

Malgré des résultats sportifs solides, l’ESTAC s’apprête à tourner une page importante de son organisation. Avant le nul 2-2 du leader à Montpellier ce samedi, le quotidien sportif français à annoncé que Troyes s'apprête à perdre son directeur sportif. Antoine Sibierski, arrivé en juillet 2024 pour structurer le projet sportif du club aubois, va quitter son poste. Une décision qui intervient dans un contexte tendu en interne, loin de la dynamique positive affichée sur le terrain.

Antoine Sibierski poussé vers la sortie à Troyes

Selon plusieurs sources concordantes, ce départ s’explique avant tout par des désaccords profonds avec la direction de l'ESTAC. La relation entre Antoine Sibierski et Edwin Pindi, président délégué et directeur général, s’est fortement dégradée ces dernières semaines. En interne, elle est même décrite comme délicate, un euphémisme qui en dit long sur le climat actuel.

Dans ces conditions, le City Group, propriétaire de Troyes, a tranché. Le club a décidé d’impulser un changement rapide à un poste stratégique, malgré une saison sportive réussie. Un choix fort qui illustre une volonté de reprendre la main sur la politique sportive à l’approche d’un possible retour en Ligue 1.

Ancien milieu offensif passé notamment par Manchester City entre 2003 et 2006, Sibierski disposait pourtant d’une certaine légitimité dans ce projet. Mais les divergences de vision semblent avoir pris le dessus.

L’ASSE avait étudié son profil l'été dernier

Ce départ de Troyes pourrait rapidement ouvrir de nouvelles perspectives pour Antoine Sibierski. D’après Foot Mercato, il serait déjà en pole position pour rebondir du côté d’Anderlecht. Le club belge, qui a formé Lucas Stassin pourrait lui offrir un nouveau défi à court terme.

Un nom qui n’est pas inconnu du côté de Saint-Étienne. L’été dernier, en 2025, l’ASSE s’était penchée sur son profil pour renforcer son organigramme. À l’époque, les Verts cherchaient à structurer davantage leur cellule sportive et Sibierski figurait parmi les pistes étudiées.

Finalement, aucune collaboration n’avait vu le jour. Mais ce nouvel épisode relance forcément les spéculations autour de son avenir. Dans un football français en constante évolution, les profils expérimentés et connaissant les exigences du haut niveau restent très recherchés.

Malgré sa place de leader en Ligue 2, Troyes fait le choix fort de se séparer de son directeur sportif. Une décision qui pourrait avoir des répercussions bien au-delà de la saison actuelle.

Pour l'ASSE, cela peut également s'avérer comme un coup dur. Antoine Sibierski plait à Kilmer, qui ne pourra visiblement pas relancer le dossier, malgré un départ de l'ESTAC...