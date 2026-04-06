La dissolution des groupes ultras de l’ASSE, les Magic Fans et les Green Angels, relance une vive polémique à Saint-Étienne. Le député Pierrick Courbon dénonce une décision incompréhensible et alerte sur les risques de tensions dans le Forez dans les colonnes d'Onze Mondial.

La tension monte autour de l’ASSE. Alors que le ministère de l’Intérieur envisage à nouveau la dissolution des Magic Fans et des Green Angels, la réaction ne s’est pas fait attendre dans le Forez.

Parmi les voix les plus fermes, celle de Pierrick Courbon est venu s'ajouter à celle du président Ivan Gazidis. Le député de la Loire s’insurge contre une procédure qu’il juge déconnectée de la réalité locale. Selon lui, les supporters stéphanois sont aujourd’hui « traités comme des sous-citoyens, voire du bétail ». Une sortie forte qui illustre le climat pesant autour du club à l’approche d’une fin de saison capitale.

Dissolution ASSE : un timing jugé incompréhensible

Pour Pierrick Courbon, cette nouvelle tentative de dissolution intervient au pire moment. Il rappelle qu’après la procédure avortée l’an dernier, un travail de fond a été engagé entre les autorités et l’ASSE. Un contrat de sécurité a notamment été mis en place afin d’améliorer les conditions d’accueil au stade Geoffroy-Guichard.

Des engagements ont été pris. Des travaux sont en cours pour sécuriser les tribunes et mieux gérer les flux de supporters. Mais ces aménagements nécessitent du temps. Difficile, dans ce contexte, de comprendre pourquoi une nouvelle procédure tombe aujourd’hui. Le député évoque clairement une décision qui va à l’encontre du travail partenarial en cours.

Ce décalage alimente l’incompréhension chez les acteurs locaux. D’autant que la situation sportive pourrait amplifier les tensions.

Une montée en Ligue 1 qui pourrait tout faire basculer

L’autre point soulevé concerne le contexte sportif. L’ASSE est en course pour une remontée en Ligue 1. En cas de succès, une immense fête populaire est attendue dans les rues de Saint-Étienne. Des dizaines de milliers de supporters pourraient se rassembler.

Dans ce contexte, une annonce de dissolution serait explosive. Pierrick Courbon alerte clairement : une telle décision pourrait provoquer des troubles à l’ordre public. Mettre 10 000, 20 000 ou 30 000 supporters en colère dans un moment de ferveur serait un pari risqué pour les autorités.

Le calendrier interroge donc fortement. L’audience prévue le 13 avril constitue une étape clé. Les deux groupes seront entendus séparément avant que la commission rende un avis consultatif.

Une décision politique sous haute tension

La suite du processus est bien connue. Après l’avis de la commission, la décision finale revient au ministère de l’Intérieur, avec un passage en Conseil des ministres. Mais l’histoire récente pèse dans le débat.

L’an dernier, la commission s’était prononcée unanimement contre la dissolution. Une position qui avait contraint le gouvernement à reculer. Aujourd’hui, difficile d’imaginer un revirement total en si peu de temps.

Deux scénarios se dessinent. Soit le gouvernement décide de passer outre l’avis consultatif, dans un contexte sécuritaire tendu. Soit il choisit de suivre la commission, comme lors de la précédente tentative.

Dans tous les cas, la pression monte autour de l’ASSE. Et l’issue de ce dossier pourrait avoir des conséquences bien au-delà des tribunes de Geoffroy-Guichard. La décision finale, attendue dans les prochaines semaines, pourrait marquer un tournant majeur pour le club et ses supporters.