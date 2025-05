Reléguée en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne cherche à rebondir rapidement. Le club envisage de confier les clés du sportif à Antoine Sibierski, un choix stratégique qui pourrait marquer un tournant à l'ASSE.

Après une saison cauchemardesque conclue par une relégation en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne veut rapidement se réinventer. Dans les coulisses, les dirigeants stéphanois travaillent déjà à la mise en place d’un nouveau projet ambitieux. Objectif : ne pas s’éterniser dans l’antichambre de l’élite et retrouver au plus vite la Ligue 1. Une des pistes prioritaires concerne la gouvernance sportive. Le nom d’Antoine Sibierski revient avec insistance à en croire Foot Mercato. L’ancien directeur sportif du RC Lens et de l’ESTAC coche de nombreuses cases. Son profil séduit, notamment pour sa capacité à réorganiser un club en crise.

Antoine Sibierski, l’homme de la situation pour l'ASSE ?

Reconverti depuis plusieurs années dans le management sportif, Antoine Sibierski vient de signer une saison aboutie avec Troyes. Repêché in extremis en Ligue 2, l’ESTAC a terminé en milieu de tableau (10e), une performance notable au vu du contexte initial. Sibierski n’a pas hésité à trancher dans le vif dès son arrivée, en nommant Stéphane Dumont à la tête de l’équipe première, quelques jours seulement avant la reprise. Cette audace et cette réactivité n’ont pas échappé aux décideurs stéphanois. Son bilinguisme, sa connaissance du football anglais et français, et sa rigueur dans la structuration d’un effectif sont autant d’atouts qui font de lui un candidat sérieux. L’ASSE voit en lui un potentiel chef d’orchestre du renouveau.

Quel avenir pour Loïc Perrin à l'AS Saint-Etienne ?

L’éventuelle arrivée d’Antoine Sibierski impliquerait un remaniement en interne. Loïc Perrin, fidèle du club, pourrait voir son rôle évoluer. L’ancien capitaine de l’ASSE, aujourd’hui en charge de la direction sportive, pourrait être amené à se concentrer sur d’autres missions au sein du club. Si rien n’est encore acté, ce changement serait un signal fort d’un virage dans la stratégie des Verts. Après des saisons marquées par l’instabilité, les supporters attendent un projet clair, des décisions fortes et une feuille de route ambitieuse. Le profil de Sibierski incarne cette volonté de changement.

Source : Foot Mercato