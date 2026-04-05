L’ASSE concède un match nul à Nancy (1-1) lors de cette 29e journée de Ligue 2. Un résultat qui freine légèrement les Verts dans la course à la montée, pendant que Troyes conserve la tête du classement.

L’AS Saint-Étienne n’a pas réussi à faire la différence sur la pelouse de Nancy. Avec ce score de 1-1, les hommes de Philippe Montanier laissent filer deux points précieux. Dans le même temps, Troyes a lui aussi été tenu en échec à Montpellier (2-2), mais conserve son fauteuil de leader. Ce statu quo profite peu aux Stéphanois, qui restent sous pression dans la lutte pour la première place. Derrière, les écarts restent serrés et chaque journée devient décisive à l’approche du sprint final.

ASSE : une opération presque neutre

Sur le papier, cette 29e journée aurait pu permettre à l’ASSE de frapper un grand coup. Mais le nul concédé face à Nancy laisse un goût d’inachevé. Certes, les concurrents directs n’ont pas non plus brillé : Reims a été accroché par Boulogne (0-0), Laval a partagé les points avec le Red Star (0-0), et Grenoble a offert un match spectaculaire face à Clermont (2-2).

Dans ce contexte, Saint-Étienne limite la casse. Mais le club stéphanois voit Troyes rester devant avec quatre points d’avance. Une différence encore rattrapable, mais qui oblige désormais les Verts à enchaîner les victoires. Le moindre faux pas pourrait coûter cher dans une course à la montée plus indécise que jamais.

Une lutte pour la montée totalement relancée

Derrière ce duo, la bataille fait rage. Annecy s’offre un succès précieux contre Guingamp (1-0) et reste dans le coup. Dunkerque et Rodez se neutralisent (1-1), tout comme Bastia et Amiens (1-1). Chaque point compte et personne ne décroche réellement.

Le classement pourrait encore évoluer avec la rencontre entre Le Mans et Pau prévue lundi. En cas de victoire, Le Mans pourrait venir bousculer le podium et mettre encore plus de pression sur l’ASSE.

La dynamique reste donc fragile pour les Verts. Tout se jouera dans les prochaines semaines, avec une exigence claire : gagner. Car si Troyes marque le pas, il ne craque pas. Et Saint-Étienne devra faire mieux qu’un simple surplace pour espérer reprendre la tête.

Classement après 29 journées (provisoire)