La dernière mise à jour Transfermarkt confirme une tendance claire : l’AS Saint-Étienne (ASSE) dispose aujourd’hui d’un effectif valorisé comme un club de Ligue 1. Les Verts s’installent dans le haut du panier de Ligue 2. Voire plus.

Avec une valeur estimée à 83 millions d’euros, l’ASSE se classe 16e club français. Un positionnement significatif. Les Verts devancent plusieurs formations de Ligue 1 et dominent largement la concurrence en Ligue 2.

Ce chiffre n’est pas anodin. Il traduit une montée en puissance progressive. Le travail de structuration de l’effectif porte ses fruits. Saint-Étienne n’est pas simplement un candidat à la montée. Le club possède déjà un groupe taillé pour l’élite. Sur le papier en tout cas.

L’ASSE dans le top 20 français

Dans ce classement global, dominé par le PSG (1,21 Md€), Monaco (392 M€) et Marseille (386 M€), les Verts s’invitent dans la première moitié du tableau.

Devant eux, on retrouve des clubs installés en Ligue 1 comme Strasbourg (362 M€), Lyon (283 M€) ou Lille (272 M€). Mais derrière, plusieurs formations de l’élite sont dépassées.

L’ASSE fait mieux que :

Auxerre (79 M€)

Le Havre (73 M€)

Angers (73 M€)

Un signal fort qui confirme que l'AS Saint-Étienne (ASSE) n’est pas à sa place en Ligue 2 sur le plan économique.

Une hiérarchie nationale complète

Voici le classement complet des clubs français selon leur valeur marchande :

Paris SG – 1,21 Md€ Monaco – 392 M€ Marseille – 386 M€ Strasbourg – 362 M€ Lyon – 283 M€ Lille – 272 M€ Rennes – 242 M€ Lens – 193 M€ Nice – 169 M€ Toulouse – 146 M€ Paris FC – 134 M€ Nantes – 111 M€ Lorient – 101 M€ Reims – 94 M€ Brest – 88 M€ ASSE – 83 M€ Auxerre – 79 M€ Le Havre – 73 M€ Angers – 73 M€ Metz – 63 M€ Troyes – 41 M€ Dunkerque – 25 M€ Amiens – 24 M€ Montpellier – 23 M€ Pau – 19 M€ Guingamp – 18 M€ Clermont – 17 M€ Red Star – 16 M€ Rodez – 15 M€ Bastia – 13 M€ Grenoble – 13 M€ Nancy – 13 M€ Le Mans – 12 M€ Laval – 12 M€ Annecy – 12 M€ Boulogne – 9 M€

L’ASSE prête pour franchir un cap

Ce classement confirme une réalité. L’ASSE a déjà les bases d’un club de Ligue 1. La valeur de l’effectif, la profondeur de banc et le potentiel de revente placent les Verts dans une dynamique ascendante.

Reste désormais à valider cela sur le terrain. Car si les chiffres parlent, seule la montée permettra de concrétiser cette progression.

Et c’est bien là l’essentiel : Saint-Étienne a désormais un effectif de Ligue 1… à elle de le prouver sportivement. Il reste 6 matchs pour rendre ce retour virtuel concret.

Source : Transfermarkt