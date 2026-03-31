La dernière mise à jour Transfermarkt confirme une tendance claire : l’AS Saint-Étienne (ASSE) dispose aujourd’hui d’un effectif valorisé comme un club de Ligue 1. Les Verts s’installent dans le haut du panier de Ligue 2. Voire plus.
Avec une valeur estimée à 83 millions d’euros, l’ASSE se classe 16e club français. Un positionnement significatif. Les Verts devancent plusieurs formations de Ligue 1 et dominent largement la concurrence en Ligue 2.
Ce chiffre n’est pas anodin. Il traduit une montée en puissance progressive. Le travail de structuration de l’effectif porte ses fruits. Saint-Étienne n’est pas simplement un candidat à la montée. Le club possède déjà un groupe taillé pour l’élite. Sur le papier en tout cas.
L’ASSE dans le top 20 français
Dans ce classement global, dominé par le PSG (1,21 Md€), Monaco (392 M€) et Marseille (386 M€), les Verts s’invitent dans la première moitié du tableau.
Devant eux, on retrouve des clubs installés en Ligue 1 comme Strasbourg (362 M€), Lyon (283 M€) ou Lille (272 M€). Mais derrière, plusieurs formations de l’élite sont dépassées.
L’ASSE fait mieux que :
- Auxerre (79 M€)
- Le Havre (73 M€)
- Angers (73 M€)
Un signal fort qui confirme que l'AS Saint-Étienne (ASSE) n’est pas à sa place en Ligue 2 sur le plan économique.
Une hiérarchie nationale complète
Voici le classement complet des clubs français selon leur valeur marchande :
- Paris SG – 1,21 Md€
- Monaco – 392 M€
- Marseille – 386 M€
- Strasbourg – 362 M€
- Lyon – 283 M€
- Lille – 272 M€
- Rennes – 242 M€
- Lens – 193 M€
- Nice – 169 M€
- Toulouse – 146 M€
- Paris FC – 134 M€
- Nantes – 111 M€
- Lorient – 101 M€
- Reims – 94 M€
- Brest – 88 M€
- ASSE – 83 M€
- Auxerre – 79 M€
- Le Havre – 73 M€
- Angers – 73 M€
- Metz – 63 M€
- Troyes – 41 M€
- Dunkerque – 25 M€
- Amiens – 24 M€
- Montpellier – 23 M€
- Pau – 19 M€
- Guingamp – 18 M€
- Clermont – 17 M€
- Red Star – 16 M€
- Rodez – 15 M€
- Bastia – 13 M€
- Grenoble – 13 M€
- Nancy – 13 M€
- Le Mans – 12 M€
- Laval – 12 M€
- Annecy – 12 M€
- Boulogne – 9 M€
L’ASSE prête pour franchir un cap
Ce classement confirme une réalité. L’ASSE a déjà les bases d’un club de Ligue 1. La valeur de l’effectif, la profondeur de banc et le potentiel de revente placent les Verts dans une dynamique ascendante.
Reste désormais à valider cela sur le terrain. Car si les chiffres parlent, seule la montée permettra de concrétiser cette progression.
Et c’est bien là l’essentiel : Saint-Étienne a désormais un effectif de Ligue 1… à elle de le prouver sportivement. Il reste 6 matchs pour rendre ce retour virtuel concret.