La dernière mise à jour Transfermarkt confirme une tendance claire : l’AS Saint-Étienne (ASSE) dispose aujourd’hui d’un effectif valorisé comme un club de Ligue 1. Les Verts s’installent dans le haut du panier de Ligue 2. Voire plus.

Avec une valeur estimée à 83 millions d’euros, l’ASSE se classe 16e club français. Un positionnement significatif. Les Verts devancent plusieurs formations de Ligue 1 et dominent largement la concurrence en Ligue 2.

Ce chiffre n’est pas anodin. Il traduit une montée en puissance progressive. Le travail de structuration de l’effectif porte ses fruits. Saint-Étienne n’est pas simplement un candidat à la montée. Le club possède déjà un groupe taillé pour l’élite. Sur le papier en tout cas.

L’ASSE dans le top 20 français

Dans ce classement global, dominé par le PSG (1,21 Md€), Monaco (392 M€) et Marseille (386 M€), les Verts s’invitent dans la première moitié du tableau.

Devant eux, on retrouve des clubs installés en Ligue 1 comme Strasbourg (362 M€), Lyon (283 M€) ou Lille (272 M€). Mais derrière, plusieurs formations de l’élite sont dépassées.

L’ASSE fait mieux que :

  • Auxerre (79 M€)
  • Le Havre (73 M€)
  • Angers (73 M€)

Un signal fort qui confirme que l'AS Saint-Étienne (ASSE) n’est pas à sa place en Ligue 2 sur le plan économique.

Une hiérarchie nationale complète

Voici le classement complet des clubs français selon leur valeur marchande :

  1. Paris SG – 1,21 Md€
  2. Monaco – 392 M€
  3. Marseille – 386 M€
  4. Strasbourg – 362 M€
  5. Lyon – 283 M€
  6. Lille – 272 M€
  7. Rennes – 242 M€
  8. Lens – 193 M€
  9. Nice – 169 M€
  10. Toulouse – 146 M€
  11. Paris FC – 134 M€
  12. Nantes – 111 M€
  13. Lorient – 101 M€
  14. Reims – 94 M€
  15. Brest – 88 M€
  16. ASSE – 83 M€
  17. Auxerre – 79 M€
  18. Le Havre – 73 M€
  19. Angers – 73 M€
  20. Metz – 63 M€
  21. Troyes – 41 M€
  22. Dunkerque – 25 M€
  23. Amiens – 24 M€
  24. Montpellier – 23 M€
  25. Pau – 19 M€
  26. Guingamp – 18 M€
  27. Clermont – 17 M€
  28. Red Star – 16 M€
  29. Rodez – 15 M€
  30. Bastia – 13 M€
  31. Grenoble – 13 M€
  32. Nancy – 13 M€
  33. Le Mans – 12 M€
  34. Laval – 12 M€
  35. Annecy – 12 M€
  36. Boulogne – 9 M€

L’ASSE prête pour franchir un cap

Ce classement confirme une réalité. L’ASSE a déjà les bases d’un club de Ligue 1. La valeur de l’effectif, la profondeur de banc et le potentiel de revente placent les Verts dans une dynamique ascendante.

Reste désormais à valider cela sur le terrain. Car si les chiffres parlent, seule la montée permettra de concrétiser cette progression.

Et c’est bien là l’essentiel : Saint-Étienne a désormais un effectif de Ligue 1… à elle de le prouver sportivement. Il reste 6 matchs pour rendre ce retour virtuel concret.

Source : Transfermarkt

 