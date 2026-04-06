L’ASSE écrase la concurrence en Ligue 2 avec une affluence record. Près de 30% des billets validés concernent les Verts. Un chiffre impressionnant qui confirme que l'AS Saint-Etienne est bien un club à part dans ce championnat.

La Ligue 2 a attiré 1 962 376 spectateurs cette saison. Une performance solide pour le championnat. Mais derrière ce total, une réalité saute aux yeux, l'ASSE se distingue très largement. Que ce soit à domicile où à l'extérieur, les rencontres où l'AS Saint-Etienne est présente attire les foules.

Avec 29,5% des billets validés sur l’ensemble des matchs (domicile et extérieur), les Verts attirent à eux seuls près d’un tiers du public. Aucun autre club ne s’approche de tels standards. Le deuxième, Le Mans, plafonne à 13,8%. L’écart est abyssal. En effet, quand l'ASSE attire au total 578 995 personnes, ses poursuivants sont bien loin derrière.

Cette statistique confirme une chose : l’ASSE reste un club à part, même en Ligue 2. Chaque déplacement devient un événement. Chaque match à Geoffroy-Guichard attire les foules... Un club historique comme Saint-Etienne ne laisse jamais indifférent. Surtout qu'à la différence des saisons 2022-2023 et 2023-2024, l'ASSE est l'un des seuls club avec une énorme fan base. Lors des précédents exercices, les Girondins de Bordeaux, faisait aussi partis de ces équipes.

Classement des affluences : l’ASSE loin devant

Le classement des affluences de Ligue 2 met en évidence cette domination stéphanoise. Si plusieurs clubs tirent leur épingle du jeu, aucun ne rivalise réellement.

Parmi les chiffres marquants :

ASSE : 29,5% des spectateurs totaux - 578 995 personnes, avec 4 huis-clos partiels

Le Mans : 13,8% - 271 765 personnes

Reims : 12,6% - 247 798 personnes, 1 huis-clos partiel

Bastia : 12,3% - 241 189 personnes. 4 huis-clos partiels et 1 total

Guingamp : 11,9% - 234 353 personnes

Montpellier : 11,5%, 226 596 spectateurs malgré 2 huis clos partiels

Derrière ces équipes, les autres formations restent nettement en retrait. Certaines souffrent d’un manque d’attractivité, d’autres des sanctions ou de résultats sportifs moins favorables.

Ce classement montre aussi l’impact direct des huis clos. Plusieurs clubs, dont Montpellier, ont vu leur affluence amputée par des fermetures partielles de tribunes. Ces malheureusement le cas de nombreux autres clubs...

Huis clos et sanctions : un impact limité pour l’ASSE

Malgré plusieurs matchs perturbés, l’ASSE affiche une moyenne impressionnante de 30 562 spectateurs à domicile. Un chiffre à relativiser, car il inclut les rencontres jouées : à huis clos ou en huis clos partiel Sans ces restrictions, la moyenne aurait été encore plus élevée. Cela souligne la fidélité exceptionnelle du public stéphanois. Même sanctionnée, l’ASSE reste le club le plus suivi de Ligue 2.

Trois matchs pour finir en beauté à Geoffroy-Guichard

La saison n’est pas terminée. Et le Chaudron s’apprête encore à vibrer.

Trois rencontres restent à domicile :

Dunkerque, avec un nouveau huis clos partiel (fermeture du Kop Sud)

Troyes, leader du championnat

Amiens, pour la dernière journée le samedi 09 mai

Ces matchs seront déterminants. Sur le terrain, bien sûr. Mais aussi en tribunes, où l’ASSE peut encore renforcer son statut de leader incontesté.