Week-end contrasté pour les équipes de la formation stéphanoise. Tandis que la réserve et les U19 de l’ASSE ont signé de précieuses victoires, les U17 ont chuté à Lyon La Duchère.

Retour sur les résultats !

Opposée à l’OGC Nice ce vendredi à L’Étrat dans le cadre du Challenge des Espoirs, la réserve stéphanoise a signé une belle victoire 3-1. Renforcée par Moueffek, Duffus et Maçon, l’équipe a ouvert le score juste avant la pause grâce à Issam Cheikh (ou un contre niçois malheureux).

Nice égalise à l’heure de jeu, mais Joshua Duffus redonne l’avantage à l’ASSE (68e), avant que Yvann Maçon ne scelle le score en fin de match (88e), bien servi par Ben Tiba, déjà proche du break quelques minutes plus tôt.

“C’est une victoire d’état d’esprit. Tout le monde s’est arraché”, s’est félicité le coach. Place désormais à Romorantin, dimanche prochain à L’Étrat.

🔙 Un CSC. Une lourde frappe de Joshua Duffus. Une petite douceur d’Yvann Maçon. Les buts stéphanois face à Nice en #ChallengeEspoirs (3-1) ! 👇 pic.twitter.com/24et96LkLB — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 10, 2025

En U19 Nationaux, les jeunes Verts de Fred Dugand recevaient Cavigal Nice avec l’ambition de bonifier le nul ramené de Monaco. Dans une rencontre longtemps fermée, c’est finalement le défenseur Nathan Kasia, international U17, qui a libéré les siens d’une tête rageuse sur corner à dix minutes du terme.

Grâce à cette victoire 1-0, les U19 décrochent seulement leur deuxième succès de la saison, mais se donnent un peu d’air au classement. Prochain rendez-vous : déplacement à Aubagne-Air Bel, dimanche prochain.

Moins de réussite pour les U17 de David Le Moal, battus 4-2 sur le terrain de Lyon La Duchère. Menés 2-0 dès la 20e minute (dont un penalty concédé), les jeunes Verts ont tenté de réagir avec des buts de Mansouri et Piskor, mais ont encaissé un quatrième but en fin de match, scellant leur défaite.

Avec un effectif rajeuni, plusieurs U16 alignés et encore en construction, les Verts tenteront de se relancer samedi prochain à domicile contre Grenoble (13h30).

À suivre sur Peuple-Vert.fr, toute l’actualité de la formation stéphanoise chaque semaine !