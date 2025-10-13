Après une trêve internationale bienvenue, l’heure est venue de faire le point. Le Sainté Night Club revient ce soir pour un épisode 193 qui s’annonce riche en débats. Un programme chargé autour de l’actualité chaude de l’ASSE, à quelques jours d’un match piège contre Le Mans.

Un plateau solide… et un invité de choix

Aux commandes de cette émission post-trêve : Kévin à la présentation, accompagné de deux fidèles voix du Club : Joss Randall et Sylvain.

Et pour cette reprise, le Sainté Night Club a le plaisir d'accueillir David Gluzman, banquier d'affaires, passionné de football et intervenant dans l'After Foot (RMC). Un regard précieux pour analyser la transformation en cours du côté de l’Étrat.

Au programme de l’émission

Kilmer construit-il les bases de la réussite ? (30 min)

Le projet Kilmer commence à prendre forme. Après un premier quart de championnat, nos chroniqueurs reviennent sur :

Le rachat du contrat avec Sportfive,

La nouvelle stratégie de recrutement (5 arrivées),

L’arrivée du responsable performance de Manchester City,

La gestion de Stassin et Davitashvili,

…mais aussi le couac Ekwah, révélateur de limites dans la méthode Kilmer ?

Sommes-nous trop exigeants envers l’ASSE ? (10 min)

Avec 20 points en 8 matchs (2,5 pts/match), les chiffres sont excellents… mais les critiques fusent. Jeu jugé poussif, manque de constance, pressing irrégulier…

L’ASSE est-elle victime d’un excès d’exigence ou n’est-elle tout simplement pas encore au niveau Ligue 1 ?

Le Mans : un piège à éviter pour l'ASSE ? (10 min)

Face à un promu dynamique, Saint-Étienne devra se méfier.

4 jours de repos pendant la trêve : bonne idée ou relâchement ?

Le Mans a fait douter Troyes… L’ASSE est-elle prête ?

Actus & infirmerie (10 min)

Lamba blessé, Batubinsika de retour ?

Jaber passera une IRM ce lundi : inquiétude en défense ?

Et surtout, un bloc de 5 matchs à enjeux face à des adversaires directs (Le Mans, Annecy, Pau, Red Star, Troyes) : combien de points viser sur 15 possibles ?

Rendez-vous ce soir, en live sur vos plateformes habituelles !