Les U17 de l'ASSE se déplaçaient à Lyon la Duchère. Dans un contexte particulier en banlieue lyonnaise, il fallait bonifier ce point pris à domicile contre Cavigal (0-0). Les Verts espèrent décrocher leur troisième victoire de la saison pour recoller une place plus proche du peloton de tête en U17 national. Résumé de la rencontre disputée à 15h30 en banlieue lyonnaise.

Le coach David Le Moal voulait surfer sur la prestation de la semaine dernière comme l'affirme ses propos en fin de match sur le site officiel : "C’est un 0-0 frustrant par rapport à notre maitrise du match. On a manqué de repères et d’initiatives dans les 30 derniers mètres, mais on a proposé beaucoup de choses intéressantes. Il y a beaucoup de points positifs aujourd’hui avec une équipe qui affichait six joueurs différents du dernier match. On voit une progression dans la maturité de plusieurs joueurs, dont des U16 qui ont pu se montrer."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Vial - Lengi, Ngindu, N. Mnemoi, Jolivet - Kissoum, Gary, Thouilleux - Akil, Kaloga, Piskor.

Sont entrés en jeu : Mansouri, Marliac, Assoumani.

Résumé de la rencontre

Dans un contexte toujours particulier en terres lyonnaises, les locaux vont frapper fort d'entrée en marquant à deux reprises en moins de vingt minutes dont un penalty. Un début de match très délicat des stéphanois qui regagnent les vestiaires sur ce score de 2-0 pour Lyon La-Duchère. Dawoud Assoumani et Ilyes Mansouri entrent à la pause et apportent du punch à l'équipe. Mansouri va réduire la marque. Malheureusement, les locaux vont reprendre le large avec un troisième but. Piskor va ensuite relancer le match avec un second but pour l'ASSE. Alors que les Verts poussent pour égaliser, ils vont se faire surprendre en fin de match et concéder le quatrième but. Défaite 4-2 pour les joueurs de David Le Moal.

La semaine prochaine, les U17 de l'ASSE recevront Grenoble Foot 38, le samedi 18 octobre à 13h30.

Crédit photo : asse.fr