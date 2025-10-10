L'ASSE recevait l'OGC Nice pour le challenge des espoirs après leur belle victoire contre Feurs de ce week-end (0-1). Ils voulaient repartir de l'avant après la défaite contre MHSC (3-0). Résumé de la rencontre jouée à l'Etrat ce vendredi à 13h.

Le coach de la réserve s'est montré satisfait de l'issue du match au vu du scénario contre Feurs : « On a le mérite d’être très solidaires en seconde. Tout le monde s’est mis au service du collectif, tout le monde s’est arraché pour bien défendre et on a été récompensé sur l’une de nos rares situations de cette mi-temps. Je suis évidemment satisfait de l’état d’esprit que les joueurs ont montré dans ce qui n’était pas le plus beau match de football que l’on a produit. Il faut savoir remporter ces rencontres. Le classement après cinq journées est anecdotique. L’un des points positifs est que l’on prend vite des points, importants pour notre objectif de verrouiller le maintien le plus rapidement possible. L’autre, est l’apprentissage pour nos jeunes joueurs. Nous avions trois joueurs nés en 2008 titulaires, et un 2009 qui a pu entrer en jeu. »

La compo de l'ASSE

XI de départ : Delacroix - Maçon, Mouton, Makhloufi, Hornech - Eymard, Moueffek, Mimoun - Cheikh, Duffus, Lutin Zidee

Sont entrés en jeu : Ben Tiba, Achour, Konte, Tatuszka, Moulin.

Résumé de cette rencontre

Dans une rencontre animée, les Verts ont su faire la différence face à Nice. Dès la 44e minute, l’ASSE ouvre le score grâce à un superbe service de Maedine Makhloufi pour Issam Cheikh — ou peut-être un contre malheureux d’un défenseur niçois — qui permet aux Stéphanois de prendre l’avantage avant la pause. Au retour des vestiaires, Nice revient avec de meilleures intentions et parvient à égaliser à la 56e minute, relançant totalement le match. Mais à la 68e, Joshua Duffus redonne l’avantage aux Verts d’une frappe imparable après un ballon mal repoussé. À la 83e, Helmi Ben Tiba est tout proche du but du break, mais son tir s’écrase sur le poteau. Finalement, à la 88e, Ben Tiba se rattrape avec un excellent travail conclu par Yvann Maçon, qui gagne son duel face au gardien niçois et scelle la victoire 3-1 pour l’ASSE.

Le week-end prochain, les Verts recevront Romorantin en championnat le dimanche 19 octobre à 15h00.

Crédit photo : asse.fr