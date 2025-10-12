Les U19 de l'ASSE recevaient Cavigal Nice. Après avoir décroché un bon match nul (2-2) à Monaco chez le leader, il fallait bonifier ce point pris à domicile. Les Verts espèrent décrocher leur seconde victoire de la saison pour recoller une place moins délicate dans ce classement de U19 national. Résumé de la rencontre disputée à 11h à l'Etrat.

Le coach Fred Dugand voulait surfer sur la prestation de la semaine dernière comme l'affirme ses propos en fin de match sur le site officiel : « C’était un bon match de jeunes. J’attendais une réaction de l’équipe et je l’ai vu. On a produit du jeu dans une rencontre très ouverte, avec de nombreuses situations. On est frustrés, car on aurait pu ramener trois points de ce déplacement. Mais on fait un match sérieux, dans l’exigence que demande ce club et cette catégorie. Maintenant, on attend de concrétiser ce qu’on a vu aujourd’hui dès le week-end prochain. »

La compo de l'ASSE

XI de départ : Houngbo Civier, Teillol, Mnemoi, Kasia, Lengué, Mouton, Traoré, Tatuszka, Toty, Aini, Konte.

Sont entrés en jeu : Epanya, Bijot.

Résumé de la rencontre

Les U19 ne voulaient pas imiter leurs cadets. En effet, la semaine dernière, les U17 ont été tenus en échec par cette valeureuse équipe de Cavigal Nice (0-0). Avec des bonnes intentions de jeu, les Verts ont l'ambition de rapidement trouver la faille face à ce bloc difficile à manœuvrer. Malgré une possession et quelques situations, les deux équipes regagnent les vestiaires sur un score nul et vierge. Pour ce second acte, Houngbo-civier se montre décisif pour empêcher l'équipe niçoise d'ouvrir le score. Finalement, c'est le défenseur central international français U17, Nathan Kasia va catapulter de la tête le ballon au fond sur corner. 1-0 à dix minutes de la fin. Les Verts s'offrent une seconde victoire cette saison et remonte au classement. Un vrai bol d'air !

La semaine prochaine, les U19 de l'ASSE se déplaceront à Aubagne-Air Bel le dimanche 19 octobre à 15h.

Crédit photo : asse.fr