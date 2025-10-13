De retour prématuré dans le Forez après avoir renoncé à sa sélection avec Israël, Mahmoud Jaber a déjà retrouvé les terrains de l’Étrat. L'ASSE peut souffler.

Une nouvelle rassurante pour l’ASSE avant la réception du Mans. Le milieu de terrain est l'un des maillons les plus importants du dispositif d'Eirik Horneland.

Un retour anticipé pour l'ASSE !

Alors qu’il avait initialement été convoqué avec la sélection israélienne pour les rencontres face à la Norvège et à l’Italie, Mahmoud Jaber a finalement dû renoncer à ce rassemblement, victime d’une gêne ressentie à l’entraînement. Présent lors de la première séance avec sa sélection, il a rapidement fait savoir au staff médical qu’il ne se sentait pas apte à jouer à 100 %. Une décision de précaution a été prise pour éviter tout risque : Jaber a été dispensé du déplacement en Norvège et du second match à venir. Il devait passer un IRM ce lundi.

Jaber déjà de retour à l’Étrat

Bonne nouvelle : le milieu stéphanois a repris le chemin de l’entraînement au centre sportif Robert-Herbin. S’il n’a pas encore participé à une séance collective, il a été vu en marge du groupe pour une reprise adaptée à son état physique. Une évolution qui rassure, d’autant que son absence aurait été un vrai casse-tête pour le staff, tant il s’est imposé comme l’un des piliers du milieu stéphanois.

Vers un retour face au Mans ?

Sa participation au match face au Mans (samedi à 20h) reste conditionnée à l’évolution de sa blessure. Un point sera fait jeudi lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match menée par Eirik Horneland. L’objectif est clair : ne prendre aucun risque, tout en espérant pouvoir compter sur l’ancien du Maccabi Haïfa pour cette rencontre cruciale dans la course à la montée.

Sa présence serait une excellente nouvelle pour Eirik Horneland qui coche son nom en premier lorsqu'il s'agit de remplir sa feuille de match.