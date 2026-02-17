Ce mardi, l’ASSE se déplaçait sur la pelouse de l’Olympique de Marseille pour le compte de la 5e journée du Challenge Espoirs. Un rendez-vous important pour les jeunes Verts, qui occupaient la 7e place de la poule A avant cette rencontre.

La campagne avait démarré difficilement pour les Stéphanois. Lors de la première journée, ils s’étaient inclinés lourdement à Montpellier (3-0). Une entrée en matière compliquée face à des Héraultais efficaces et bien en place. La réaction était venue dès la deuxième journée. À domicile, l’ASSE avait signé un succès convaincant contre l’OGC Nice (3-1). Une victoire fondatrice qui avait permis de lancer la dynamique et de montrer le potentiel du groupe. Le troisième rendez-vous s’était soldé par une courte défaite dans le derby face à l’Olympique Lyonnais (2-1). Un match disputé, mais qui avait laissé les Verts avec un sentiment d’inachevé.

Au classement avant cette 5e journée, l’OL occupait la tête avec 12 points, devant l’Olympique de Marseille (11 points). Toulouse et Montpellier suivaient avec 9 unités. Monaco (6 points) et le Paris FC (5 points) complétaient le haut de tableau. L’ASSE pointait à la 7e place avec 4 points, devant Nice.

Dans ce contexte, le déplacement à Marseille représentait un véritable tournant pour rester en course vers les demi-finales.

Un parcours mitigé pour les Verts

OM-ASSE : Résumé de la rencontre

XI de départ : Delacroix - Achour, Dodote, Soumahoro, Annan - N. Mouton, Gary, Ntambu - Cissé, Agesilas, Othman.

Lors d'une première période relativement équilibrée, aucune des deux équipes ne parviennent à prendre de dessus.

Il faut attenre le retour des vestiaires et l'heure de jeu. Une ressortie de balle contrée revient dans les pieds marseillais. Ugo Lamara, sert parfaitement, Lago, attaquant marseillais., qui est là pour conclure face à Delacroix. 1-0 pour l'OM. Les Verts poussent pour égaliser. Et les hommes de Sylvain Gibert y parviennent dans les derniers instants. A la 88ème minute, l'ASSE égalise grâce à Mylan Toty. 1-1. Place à la séance de tirs au but comme le veut le réglement de la compétition.

Plus adroi en la matière, les stéphanois l'emporte 4-5 face à l'OM (les tireurs : Soumahoro, Mouton, Ait Amer, Moulin, Cheikh). Une belle victoire à l'extérieur. Trois points de plus et une victoire de prestige ! Bravo à eux !