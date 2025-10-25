Ce samedi, la réserve de l'ASSE se déplaçait à Lyon pour y jouer à 18h contre l'Olympique Lyonnais. Après un début de challenge des espoirs marqués par une victoire (3-1 contre Nice) et une défaite (3-0 contre Montpellier), les Verts affrontaient la bande à Gueida Fofana pour cette troisième journée. Résumé du match.

Sylvain Gibert a réagi la semaine dernière au match nul contre Romoratin sur le site officiel : "Pour être honnête, je savais que ce genre de match est parfois trompeur, nous avions un effectif renforcé par la descente de certains pros. Le discours était de ne pas se fier à ça, je savais que Romorantin était une équipe d'expérience, qu'ils allaient nous poser des difficultés. Malheureusement, on prend ce but assez rapidement, et face à une équipe déjà bien organisée, le fait de mener au score, ça renforce leur tactique. Nous avons eu le mérite de ne pas avoir renoncé et de pousser jusqu'au bout pour arracher cette égalisation, car si on regarde l'ensemble du match, c'est quand même logique. Le sentiment est partagé, on voulait gagner à domicile et avec l'effectif présent aujourd'hui, et puis avec le scénario, la satisfaction est de ne pas perdre ce match. C'est important d'être toujours invaincu à domicile !"

La compo de l'ASSE

XI de départ : Delacroix - Stojkovic, Bernauer, Pedro, Makhloufi - Eymard, Gadegbeku, J. Mouton - Maçon, Ben Tiba, Cheikh.

Résumé du match

La première mi-temps est clairement à l’avantage de l’ASSE. Cependant, les coéquipiers du capitaine Bernauer peinent à se montrer réellement dangereux. La première véritable occasion survient seulement à la demi-heure de jeu : Helmi Ben Tiba reçoit le ballon sur son côté, provoque son défenseur, rentre sur son pied gauche et déclenche une frappe puissante que le gardien lyonnais repousse difficilement dans les pieds d’Issam Cheikh. Ce dernier tente sa chance, mais bute à nouveau sur le portier. À cinq minutes de la pause, Lyon ouvre finalement le score : profitant d’une perte de balle dans l’axe d’Yvann Maçon, Molebe trompe Delacroix d’une frappe précise. 1-0 pour l’OL.

La seconde période voit l’ASSE prendre le contrôle du jeu. Les Verts se créent de nombreuses occasions, mais la précipitation, des interventions décisives de la défense lyonnaise et un dernier geste parfois approximatif empêchent l’égalisation. La délivrance arrive à la 72ᵉ minute : une main lyonnaise offre un penalty aux Stéphanois. Jules Mouton prend le gardien à contre-pied et remet l’ASSE sur les rails. 1-1 entre les deux équipes.

Dans la foulée, les Verts frôlent même le doublé après un ballon relâché par le portier lyonnais. À la 78ᵉ minute, Lyon répond en frappant le haut de la lucarne de Delacroix : l’ASSE a eu chaud !

Malheureusement, le scénario tourne en faveur des Gones dans les dernières minutes. À la 88ᵉ, Nehemie Lurika, d’une tête décroisée, offre le but décisif à Lyon. Score final : 2-1 pour l’OL.

Le prochain match, les joueurs de Sylvain Gibert joueront en championnat contre la réserve de Dijon en terres bourguignonnes. En tête de sa poule, les coéquipiers de Paul Eymard (portrait ici) auront un match délicat face à une équipe qui a bien débuté son début de saison également (4e).

Crédit photo : asse.fr