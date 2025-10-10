Battue à Montpellier lors de son entrée en lice, l’ASSE s’est parfaitement relancée dans le Challenge Espoirs en dominant Nice (3-1). Un succès maîtrisé, porté par un collectif retrouvé et quelques cadres venus prêter main forte. Voici les trois buts en vidéo.

Après un premier revers frustrant à Montpellier, les joueurs de Sylvain Gibert avaient à cœur de réagir. Mission accomplie. Dès les premières minutes, la réserve stéphanoise, renforcée par plusieurs professionnels, a imposé son rythme et son intensité.

L’un des hommes forts du jour se nomme Aïmen Moueffek. Revenu pour retrouver du temps de jeu, le milieu formé à l’Étrat a parfaitement assumé son rôle de leader technique. Dynamique et percutant, il a su casser les lignes niçoises et insuffler le tempo.

Les premières alertes sont venues du pied droit de Medhy Lutin Zidee, très actif sur son couloir (12e, 35e). Et c’est finalement juste avant la pause que les Verts ont été récompensés : un coup franc de Maedine Makhloufi dévié dans ses propres filets par un défenseur azuréen a permis à l’ASSE de virer en tête (1-0, 44e).

Challenge Espoirs ASSE : une réaction collective exemplaire

Au retour des vestiaires, Nice a réagi avec orgueil, égalisant sur une belle frappe (1-1, 56e). Mais loin de douter, les jeunes Verts ont fait preuve d’un état d’esprit exemplaire.

Toujours inspiré, Moueffek a une nouvelle fois sonné la révolte, à l’origine du second but signé Joshua Duffus, auteur d’une frappe limpide (2-1, 68e). Une réalisation qui a redonné confiance et énergie à tout le groupe.

Bien organisés défensivement, les Stéphanois ont su gérer la pression niçoise avant de frapper une dernière fois. Helmi Ben Tiba a trouvé le poteau, puis Yvann Maçon, tout en maîtrise, a conclu le travail d’un joli piqué (3-1, 88e). Un succès net et rassurant.

Une victoire pleine de promesses avant le Derby à Lyon

Avec cette victoire convaincante, les Verts se relancent pleinement dans leur campagne du Challenge Espoirs. De bon augure avant le déplacement à Lyon, prévu dans quinze jours, pour un Derby toujours particulier, même chez les jeunes.

Le coach Sylvain Gibert ne cachait pas sa satisfaction à l’issue de la rencontre : "C’était un joli match où j’ai pris du plaisir à coacher. On a vu beaucoup d’intensité, de courses et de jolis buts. Les pros ont joué le jeu, les jeunes ont répondu présent. Le contrat est rempli."

Une prestation solide, marquée par une osmose entre générations, et un signal fort envoyé pour la suite de la saison.