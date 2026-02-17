Il existe des matchs qui restent gravés pour leur enjeu, d’autres pour leur score, et certains pour leur scénario complètement hors norme. La rencontre entre l’ASSE et le Montpellier Hérault SC, disputée le 9 février 2013 à Geoffroy-Guichard, appartient sans conteste à cette dernière catégorie. Un soir où les Verts, portés par une dynamique exceptionnelle, ont tout balayé sur leur passage : l’adversaire, les doutes… et même une tempête de neige mémorable.

L’hiver 2013 est synonyme d’enthousiasme retrouvé dans le Forez. Qualifiée quelques semaines plus tôt pour la finale de la Coupe de la Ligue face à Lille (0-0, tab 7-6), l’AS Saint-Étienne surfe sur une vague positive en championnat. Avant la réception de Montpellier, les hommes de Christophe Galtier restent sur quatre victoires et un match nul, une série qui les replace dans la course aux places européennes et redonne le sourire à tout un peuple vert.

Une ASSE euphorique en ce début d’année 2013 !

Face à eux se présente Montpellier, champion de France en titre. Certes moins flamboyant que la saison précédente, le MHSC reste une équipe solide, capable de faire dérailler n’importe quel plan de jeu. Sur le papier, l’affiche promet un duel équilibré. Sur le terrain, il n’en sera rien.

Dès les premières minutes, les Stéphanois imposent un rythme élevé. Pressing intense, transitions rapides, engagement total : Montpellier est pris à la gorge. Geoffroy-Guichard, déjà chaud comme à son habitude, sent très vite que quelque chose de spécial est en train de se passer.

À la 13e minute, Brandao ouvre le score. L’attaquant brésilien, souvent critiqué mais indispensable dans le jeu de Galtier, profite d’un ballon mal dégagé pour tromper la vigilance de la défense montpelliéraine. Le Chaudron explose. Les Verts ne s’arrêtent pas là.

Montpellier tente de réagir, mais manque de justesse et se heurte à une équipe stéphanoise parfaitement en place. Et à la 29e minute, le moment de grâce : Pierre-Emerick Aubameyang, déjà redoutable cette saison-là, inscrit un but aussi improbable que spectaculaire. Sur un centre venu de la droite, l’attaquant gabonais improvise une aile de pigeon totalement inattendue. Le ballon termine sa course au fond des filets. 2-0. Geoffroy-Guichard est en fusion.

La neige s’invite à la fête et se transforme en tempête !

Alors que les joueurs de l'ASSE et du MHSC rentrent aux vestiaires à la mi-temps, un nouvel acteur fait son apparition : la neige. D’abord discrète, elle se met à tomber de plus en plus fort, recouvrant progressivement la pelouse d’un manteau blanc. Le début de la seconde période est retardé, les discussions s’éternisent, mais la décision est prise : le match reprend.

Et à peine le jeu relancé, les Verts frappent encore. Yohan Mollo, dès la 48e minute, inscrit le troisième but stéphanois. À cet instant, la rencontre semble pliée. Mais Montpellier répond presque immédiatement. Sur l’engagement, Rémy Cabella réduit l’écart à la 49e minute, au milieu des flocons. Un but qui aurait pu relancer le suspense… si la météo n’avait pas décidé de voler la vedette aux joueurs.

La neige redouble d’intensité. En quelques minutes, les lignes du terrain deviennent invisibles, le ballon peine à rouler, et les conditions de jeu deviennent de plus en plus dangereuses. À la 64e minute, l’arbitre n’a plus le choix : il interrompt la rencontre.

À ce moment-là, une inquiétude traverse les tribunes et le banc stéphanois. Si le match ne reprend pas, que se passera-t-il ? Rejouer la rencontre ? Reprendre à zéro ? Autant de scénarios qui pourraient faire perdre à l’ASSE le bénéfice d’un avantage patiemment construit.

Mais c’est là que se produit l’une des scènes les plus surréalistes de l’histoire récente du club.

Quand joueurs et remplaçants de l'ASSE prennent la pelle

Alors que la neige finit par se calmer, une mobilisation générale s’organise. Staff, joueurs titulaires, remplaçants : tout le monde descend sur la pelouse, pelle à la main, pour déblayer le terrain. Brandao, Pierre-Emerick Aubameyang, Fabien Lemoine, parmi d’autres, se transforment en déneigeurs improvisés.

L’image est saisissante. Rarement un match aura aussi bien symbolisé l’esprit collectif et populaire de l’AS Saint-Étienne. Le public applaudit, encouragé par cette scène digne d’un film. À Geoffroy-Guichard, ce soir-là, le football dépasse largement le simple cadre du jeu.

Grâce à cet effort collectif, la pelouse redevient praticable. Le match peut enfin reprendre.

Une fois le jeu relancé, l’ASSE ne tremble pas. Bien au contraire. À la 75e minute, Mathieu Bodmer inscrit le quatrième but stéphanois. Pour le milieu de terrain, arrivé récemment au club, ce sont ses premières minutes sous le maillot vert, et quel baptême ! Un but plein de maîtrise, de la tête, qui vient définitivement sceller le sort de la rencontre.

Le score ne bougera plus. 4-1 pour l’AS Saint-Étienne. Une victoire nette, spectaculaire, et totalement hors du commun.

Ce 9 février 2013 restera comme l’un de ces soirs où tout s’est aligné pour créer une légende. Une équipe en pleine confiance, des buts superbes, un adversaire dépassé, une tempête de neige, un match interrompu, puis repris grâce à la solidarité de tous… et une victoire éclatante au bout.

Plus qu’un simple succès en championnat, cette rencontre incarne l’âme de l’ASSE : combative, collective, populaire et capable de transformer l’imprévu en moment de grâce. À Geoffroy-Guichard, on se souvient encore de ce soir où les Verts ont tout balayé sur leur passage. Même la neige.