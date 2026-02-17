Plusieurs anciens joueurs de l’ASSE se sont illustrés ce week-end en France et en Europe. Buteurs, passeurs ou cadres retrouvant du rythme, tour d’horizon des performances des ex-Verts qui font toujours parler d’eux.

Ils ont quitté le Forez, mais n’ont pas quitté le radar des supporters stéphanois. Entre Serie B italienne, Ligue 1 et National, les anciens de l’ASSE ont marqué les esprits. Avec, pour certains, des prestations décisives.

Hernani buteur avec Monza

Du côté de Monza, Hernani s’est montré décisif. Victoire 2-1 face à Juve Stabia. Le milieu brésilien a trouvé le chemin des filets à la 51e minute.

Toujours précieux dans l’entrejeu, il a ensuite cédé sa place à la 79e minute. Une performance solide qui confirme son importance dans le dispositif italien. Hernani continue d’apporter sa qualité technique et son sens du timing dans la surface.

Lucas Gourna-Douath retrouve le rythme loin de l'ASSE

Lucas Gourna-Douath a, lui aussi, brillé. Avec Le Havre, il a participé à la victoire 2-1 contre Toulouse. Le HAC, pourtant très vite à 10 contre 11 s'est imposé. Victoire précieuse pour le maintien en Ligue 1. Gourna, titulaire, a disputé l’intégralité de la rencontre. Et son match a marqué les observateurs. Impact dans les duels, justesse technique, volume de jeu. Le milieu formé à l’ASSE semble retrouver son meilleur niveau. Une montée en puissance intéressante alors que la saison entre dans sa phase décisive.

Allan Saint-Maximin fait le show avec Lens

Entré à la 68e minute lors du large succès 5-0 au Paris FC, Allan Saint-Maximin n’a pas tardé à se mettre en évidence. L’ailier a délivré deux passes décisives sur les deux derniers buts lensois. Une entrée fracassante. Il confirme qu’il n’a rien perdu de son talent. Sa percussion et sa créativité apportent une vraie plus-value au RC Lens. Le club nordiste reste au coude à coude avec le PSG dans la lutte pour le titre de champion de France de Ligue 1. Et Saint-Maximin pourrait bien être un atout majeur dans ce sprint final.

Yann M’Vila toujours décisif avec Caen

Yann M’Vila n’a rien perdu de son influence. Lors du match nul spectaculaire 3-3 à Dijon, l’ancien capitaine des Verts a inscrit un but à la 55e minute. Averti à la 38e, il a néanmoins tenu son rang dans l’entrejeu. Toujours aussi combatif. Toujours aussi impliqué. À Caen, son expérience reste un repère fort.

Loïs Diony (ex-ASSE) buteur malgré la défaite

Enfin, Loïs Diony s’est illustré en Turquie avec Manisaspor. Malgré la défaite 3-1 à Erokspor, l’attaquant a marqué dès la 2e minute. Un but rapide, symbole de son opportunisme. Il a disputé l’intégralité de la rencontre. Même dans un contexte compliqué, Diony continue de faire trembler les filets.

Des performances qui rappellent que l’ADN stéphanois voyage bien. Les anciens Verts continuent d’écrire leur histoire.

Source : Anciens Verts