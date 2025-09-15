L'ASSE jouait ce lundi à 13h en ouverture du challenge des espoirs contre Montpellier. Une nouvelle compétition pour ceux qui signent un début de saison encourageant en championnat avec deux victoires (Coisne 4-1 et Vierzon 2-1) et une défaite (Orléans 2-0). Résumé de la rencontre.

Laurent Huard s'est exprimé sur le site officiel en août dernier sur cette compétition que l'ASSE avait déjà participé la saison dernière : "Cela faisait plusieurs années que les clubs professionnels attendaient une compétition qui permette aux joueurs de centres de formation de s’affronter entre eux. La première édition a répondu à cette attente en proposant un niveau d’opposition et des conditions de jeu satisfaisants et une souplesse dans la programmation des rencontres. Le Challenge Espoirs est venu compléter la formation de nos joueurs qui n’avaient que le football d’adultes pour se développer."

Groupe A : OGC Nice, Olympique Lyonnais, AS Monaco, Toulouse FC, Paris FC, Olympique de Marseille, Montpellier HSC, AS Saint-Étienne

La compo de l'ASSE

XI de départ : Delacroix / Achour / Dodote /Pedro/Hornech / Depalle / Mouton / Mimoun / Toty / Cheikh / Lutin

Sont entrés en jeu : Lengue / Lengi / Eymard / Traoré / Yvars

Résumé de la rencontre

Lourde défaite pour les hommes de Sylvain Gibert qui a dû composer avec un effectif amoindri. Le plus important reste l'apprentissage et les jeunes stéphanois ont pu se confronter à une belle équipe de Montpellier. Si la défaite a un goût amer, on peut noter le retour d'un certain Paul Eymard. Au placard pendant plusieurs semaine, le milieu de terrain a pu retrouver les pelouses en entrant à l'heure de jeu. Il lui faudra encore du temps pour retrouver le rythme, mais son retour avec Sylvain Gibert confirme notre information de la semaine dernière. La signature en professionnel de Paul Eymard est en très bonne voie !

La prochaine rencontre se jouera le 10 octobre à l'Etrat en l'ASSE et Nice.

Crédit photo : asse.fr