Depuis son départ de l’AS Saint-Étienne, Eirik Horneland a pris le temps de souffler. Après plusieurs saisons intenses sur les bancs, dont une expérience usante dans le Forez, le technicien norvégien a choisi de lever le pied.

« J’avais envie de faire une petite pause de mon métier d’entraîneur », confie-t-il au média norvégien VG. Une décision réfléchie, loin d’un coup d'arrêt dans sa carrière. Après des années à enchaîner les projets, Horneland ressentait le besoin de prendre du recul. « Ça a été des années très intenses où tout s’est enchaîné », explique-t-il, laissant apparaître une forme d’usure logique après ce rythme effréné.

Mais cette pause a aussi une dimension plus personnelle. « Je suis devenu grand-père d’un petit garçon que je n’avais pas vraiment eu le temps de connaître au début », raconte-t-il. L’ancien coach des Verts a donc profité de cette période pour se recentrer, passer du temps en famille et “prendre soin de lui”, loin de la pression quotidienne du football.

Une parenthèse loin des bancs… mais toujours dans le football

Malgré cette coupure, Horneland n’a jamais vraiment quitté le football. « J’ai regardé beaucoup de matchs, j’ai eu des réunions, différentes discussions », précise-t-il. Une manière de rester connecté, tout en laissant mûrir la suite de sa carrière.

Car l’entraîneur norvégien ne ferme aucune porte. « J’aurais pu reprendre un poste si je l’avais voulu », assure-t-il. Mais cette fois, il a préféré ne pas se précipiter. « Je pensais replonger directement, mais j’ai senti que ça devait mûrir un peu », ajoute-t-il.

Une nouvelle aventure… inattendue

Et c’est finalement vers un rôle différent que s’oriente, pour le moment, l’ancien entraîneur stéphanois. Une opportunité qui s’est présentée rapidement… et qui a fait son chemin dans son esprit.

« NRK est venu très tôt avec l’idée de travailler autour de la Coupe du monde. Ça m’a semblé intéressant et avec le temps, ça a pris du sens », explique-t-il. Cet été, Eirik Horneland va donc intégrer le dispositif de la télévision norvégienne pour le Mondial 2026. Il participera notamment à des émissions, des analyses et à un podcast spécialisé. « Je suis quelqu’un de curieux. Travailler avec une organisation professionnelle comme celle-ci, c’est très excitant », confie-t-il, enthousiaste à l’idée de découvrir un nouvel environnement.

Transmettre autrement pour Eirik Horneland

Dans ce rôle inédit, Horneland souhaite capitaliser sur son vécu. « J’espère pouvoir transmettre mon expérience et apporter un regard différent », explique-t-il. Entre ses passages contrastés à Rosenborg, son succès à Brann et son expérience en France avec l’ASSE, le Norvégien dispose d’un regard plutôt riche qu’il entend désormais partager autrement. Une parenthèse assumée, qui pourrait bien redessiner la suite de sa trajectoire… avant, peut-être, un retour sur un banc.