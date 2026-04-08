La montée en Ligue 1 approche et les probabilités sont connues : l’ASSE reste bien placée malgré un Troyes ultra-favori. Décryptage complet des chances de montée en Ligue 2.

À quelques journées de la fin, la lutte pour la montée en Ligue 1 bat son plein. Et si le classement reste serré, les projections statistiques offrent déjà une tendance. Troyes domine les débats, tandis que l’AS Saint-Étienne s’accroche au podium. Derrière, Le Mans tente encore de créer la surprise.

ASSE : une montée probable, le titre encore possible

Avec 54 points au compteur, l’ASSE reste dans la course. Les probabilités parlent d’elles-mêmes : les Verts ont 67 % de chances de finir dans les deux premiers, synonymes de montée directe. Mieux encore, leur présence dans le top 3 est estimée à 94 %, et dans le top 5 quasi assurée.

Le titre ? Il reste envisageable, mais plus incertain. Saint-Étienne est champion dans 21 % des scénarios. Un objectif réaliste, mais insuffisant sans faux pas de Troyes.

Les projections indiquent d’ailleurs que le futur champion devrait tourner autour de 66 points, même si un sacre reste mathématiquement possible dès 58 unités.

Ligue 2 : Troyes intouchable ? Le Mans en embuscade

Devant, Troyes écrase les probabilités. Le club aubois possède 72 % de chances d’être champion. Plus impressionnant encore : il est déjà quasiment assuré de finir dans le top 3 et dispose de 93 % de chances de montée directe.

Autrement dit, Troyes pourrait même être sacré sans prendre beaucoup de points supplémentaires. Une situation idéale à ce stade de la saison. Sur le paiper...

De son côté, Le Mans reste un outsider très crédible. Avec 53 points, le club manceau affiche 37 % de chances de finir dans les deux premiers. Le titre reste très hypothétique (7 %), mais une place sur le podium est largement accessible (84 %). Ce qui peut inquiéter l'ASSE c'est la dynamique impressionante du Mans.

Combien de points pour monter en Ligue 1 ?

Les tendances permettent aussi d’anticiper les seuils décisifs :

Montée directe (Top 2) : possible dès 55 points, quasi certaine à 69

: possible dès 55 points, quasi certaine à 69 2e place probable : autour de 63 points

: autour de 63 points Titre : généralement autour de 66 points

Pour l’ASSE, la feuille de route est donc claire. Avec 54 points actuellement, quelques victoires supplémentaires pourraient suffire pour sécuriser la montée.

Mais attention : la marge reste faible. Le moindre faux pas pourrait relancer Le Mans dans la course.

Ligue 2 : Une fin de saison tendue pour les Verts

Si les probabilités restes favorables à Saint-Étienne, rien n’est encore joué. Le calendrier, la forme du moment et la pression vont jouer un rôle clé.

Les Verts ont encore leur destin entre les mains. Une série positive pourrait rapidement valider la montée. À l’inverse, un passage à vide pourrait tout remettre en question.

Avec 67 % de chances de montée directe, l’ASSE est aujourd’hui en position idéale pour retrouver la Ligue 1… mais devra confirmer sur le terrain.

Source : Fabien Torre