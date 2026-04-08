Les anciens Verts ont marqué ce week-end, souvent au bon moment, parfois de manière décisive. Des buts, des passes et une vraie présence dans les moments clés : tour des stades des performances des anciens Verts.

Les Stéphanois se sont montrés décisifs ce week-end ! Denis Bouanga a livré la performance la plus remarquable. Face à Orlando, il a inscrit trois buts aux 20e, 23e et 28e minutes dans une victoire 6-0. En moins de dix minutes, le match a basculé. Son équipe menait déjà largement avant la pause, et l’attaquant a quitté la pelouse à la 58e minute après avoir fait le travail. Dans cette même rencontre, Sergi Palencia a inscrit le quatrième but à la 39e minute, confirmant la domination totale de Los Angeles.

En Europe, Franck Honorat a permis à Mönchengladbach de rester dans le match avec une égalisation à la 74e minute dans un nul 2-2 contre Heidenheim. Maxence Rivera, lui, a participé au large succès 4-1 d’Heerenveen en marquant à la 51e minute, au cœur d’une seconde période maîtrisée. Plus tôt dans le week-end, Jules Meyer avait déjà montré la voie avec Bourg-en-Bresse, en inscrivant l’unique but de la rencontre à la 44e minute pour une victoire 1-0 contre le Paris 13 Atletico.

Des buts qui pèsent dans le scénario des matchs

Tous les buts n’ont pas la même portée, mais plusieurs anciens Verts ont marqué à des moments clés. Sofiane El-Moudane a ouvert le score à la 33e minute dans la victoire 3-1 de l’Olympic Safi, avant d’être averti juste avant la pause (45+3). Ryad Boudebouz a, lui, inscrit le but de son équipe à la 38e minute dans un match nul 1-1 avec la JS Kabylie, maintenant les siens à hauteur. Frédéric Injai a trouvé la faille à la 45+2e minute dans un succès large 7-0, un but juste avant la pause qui a confirmé la supériorité de son équipe.

Dans un registre différent, certains ont pesé sans marquer. Jordan Veretout a délivré la passe décisive sur le deuxième but lors de la victoire 2-0 d’Al-Arabi, tandis que Dylan Chambost a été passeur sur le deuxième but de Columbus dans un succès 3-1. Victor Petit s’est également illustré avec une passe sur le premier but d’Aarau dans une victoire spectaculaire 5-4. Jean-Eudes Aholou, malgré la défaite 3-2 d’Umm Salal, a participé au second but de son équipe.

Les anciens Verts s'illustrent, mais les fortunes sont diverses

Tous n’ont pas connu la réussite. Certains ont vécu des matchs plus fermés ou des défaites, comme Pierre-Emerick Aubameyang battu 2-1 à Monaco, ou Loïs Diony défait sur le même score avec Manisaspor. D’autres ont été impliqués dans des rencontres accrochées, à l’image de Pierre Ekwah, averti à la 49e minute avant de sortir à la 57e lors d’une défaite 2-1, ou Saidy Janko, sanctionné dès la 22e minute dans un match nul 3-3. Sofiane El-Moudane et Youssef Aït-Bennasser ont également reçu un avertissement. Plusieurs anciens Verts ont enchaîné les minutes, comme Yann M’Vila, Dylan Durivaux ou encore Léo Pétrot, titulaires sur l’ensemble de leur rencontre.

Source : Anciens Verts