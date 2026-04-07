Comme chaque semaine de match, le service communication de l'ASSE nous a offert un inside avec des images exclusives de la semaine de préparation de Nancy (1-1) jusqu'à la rencontre. Dans cet inside, Florian Tardieu, absent depuis le 28 février, a donné de ses nouvelles.

Dès le début du match, Nancy prend l’avantage grâce à Fdaouch, qui profite d’une erreur défensive pour ouvrir le score dès la 6e minute d’un tir précis. Ce but rapide met Saint-Étienne sous pression. Malgré cela, les Verts réagissent en monopolisant le ballon, atteignant 64 % de possession après quinze minutes, mais sans parvenir à se créer de véritables occasions face à une défense nancéienne bien en place.

Juste avant la mi-temps, Saint-Étienne obtient un penalty après une faute sur Cardona. Cependant, Davitashvili voit sa tentative arrêtée par le gardien Basilio, permettant à Nancy de conserver son avantage à la pause.

En seconde période, l’ASSE change de système pour tenter de revenir, mais manque de réalisme. Stassin rate une grosse occasion face au but, tandis que Basilio multiplie les arrêts décisifs, notamment sur une frappe de Duffus. Malgré une domination globale, les Stéphanois se heurtent à une défense solide et à un gardien en grande forme.

Finalement, dans le temps additionnel, Cardona centre pour Stassin qui égalise de la tête (1-1). Saint-Étienne évite la défaite mais peut regretter son manque d’efficacité. Avec le match nul de Troyes contre Montpellier (2-2), de Reims contre Boulogne (0-0), du Red Star contre Laval (0-0) et de Dunkerque contre Rodez (1-1), c'est une journée pour quasi nul pour les équipes du haut de tableau.

Florian Tardieu (ASSE) donne des nouvelles

Florian Tardieu : « Oui, ça va. Il faut demander au kiné pour savoir où est-ce qu’on en est (rires). On est en salle, on bosse, on essaie de revenir au plus vite, mais ça prend du temps... Personnellement, si ça ne tenait qu’à moi, je serais déjà sur le terrain, mais d’après l’avis médical, il ne faut pas prendre de risques, alors... ce sont eux les boss ! Je suis allé, avec la famille, me changer les idées, car au début, c’était dur. Maintenant, on est revenus pour le sprint final avec les copains. On va les accompagner, même si ça sera en dehors des terrains peut-être... mais on est là ! »