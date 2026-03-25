Appelé pour la première fois avec la Belgique, Lucas Stassin voit une porte s’ouvrir, puisque Romelu Lukaku ne sera pas là. Une situation qui pourrait accélérer son intégration chez les A et offrir une vraie exposition à l’attaquant de l’ASSE.

La nouvelle est tombée ce mardi. Romelu Lukaku quitte le rassemblement de la sélection belge. L’attaquant, en phase de reprise après une blessure, a été autorisé à rentrer à Naples pour retrouver du rythme. Une décision logique, mais lourde de conséquences pour le secteur offensif belge. La Fédération Belge de Football a précisé que cela était dans l'optique "d'optimiser sa condition physique."

Déjà privé de Leandro Trossard, le sélectionneur Rudi Garcia doit composer avec un groupe amoindri. Aucun renfort n’a été appelé pour compenser ces absences.

Pour Lucas Stassin, cette situation change tout. L’attaquant de l’AS Saint-Étienne, encore novice à ce niveau, pourrait bénéficier d’un temps de jeu plus important que prévu lors de cette trêve internationale.

Rudi Garcia veut voir Lucas Stassin évoluer sous le maillot de la Belgique

Au micro de Ligue 1+, Rudi Garcia a justifié son choix de convoqué pour la première fois Lucas Stassin avec l'équipe A. « Lucas Stassin comme les deux autres jeunes, je veux les voir dans la concurrence pour voir si en juin je peux les amener avec nous ».

Le sélectionneur Belge a indiqué que Lucas Stassin est un joueur avec un certain potentiel. « Entre janvier et juin, il a mis 12 buts en Ligue 1 la saison dernière. » Le mercato estival, et sa blessure de début de saison n'ont également pas joué en sa faveur.

Cependant, l'arrivée de Philippe Montanier aurait tout changé pour Lucas Stassin. « Maintenant il a Philippe Montanier qui est l’un des meilleurs coachs français et qu’il va les faire remonter en Ligue 1, il a retrouvé de la confiance. »

Vers une vraie opportunité avec la Belgique

Les Diables Rouges vont disputer deux matchs amicaux aux États-Unis. Le premier face à la sélection américaine, puis un second contre le Mexique. Deux rendez-vous sans enjeu officiel, mais essentiels pour tester des profils.

Dans ce contexte, Lucas Stassin pourrait avoir sa chance. Sans Lukaku et Trossard, la concurrence en attaque s’allège fortement. Le sélectionneur pourrait être tenté d’observer de nouvelles solutions offensives.

Pour le joueur de l’ASSE, l’objectif est clair : marquer des points. Une entrée en jeu réussie, voire une titularisation, pourrait changer son statut en sélection.

Une visibilité précieuse pour l’ASSE et Stassin

Au-delà de la sélection, cette situation est également une bonne nouvelle pour l’AS Saint-Étienne. Voir l’un de ses joueurs potentiellement s’illustrer sur la scène internationale renforce la visibilité du club.

Lucas Stassin incarne cette nouvelle génération stéphanoise en quête de reconnaissance. Performant en club, il a désormais l’occasion de franchir un cap.

Les matchs amicaux de la Belgique pourraient bien servir de tremplin. Une performance marquante changerait la perception autour du joueur et confirmerait son potentiel. Cependant, comme nous vous l'expliquions, la programmation de la dernière rencontre contre le Mexique (Mercredi 01 avril à 3h, heure française), pourrait avoir un impact sur une possible titularisation avec l'ASSE face à Nancy, Samedi 04 avril à 20h.