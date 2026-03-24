L’absence possible de Lucas Stassin face à Nancy pourrait rebattre les cartes à l’ASSE. Entre sélection avec la Belgique et contraintes logistiques, le doute s’installe avant un match de reprise qui aura son importance.

La nouvelle a de quoi faire réagir du côté du Forez. Lucas Stassin a été convoqué pour la première fois avec l’équipe A de la Belgique. Une belle récompense pour l’attaquant stéphanois, mais aussi un casse-tête pour Philippe Montanier à quelques jours d’un rendez-vous important en championnat.

Le buteur belge participera à deux rencontres amicales outre-Atlantique. La première face aux États-Unis, programmée samedi à 20h30. La seconde contre le Mexique, dans la nuit de mardi à mercredi (3h du matin, heure française). Un calendrier chargé, auquel s’ajoute un long retour vers la France.

Un timing défavorable pour l’ASSE avec Stassin

Le principal problème reste logistique. Le match face au Mexique se jouera à Chicago. Depuis la ville américaine, il faut compter plus de 10 heures de vol pour rallier la France. Dans le meilleur des cas, Lucas Stassin pourrait retrouver le Forez entre jeudi et vendredi.

Un timing extrêmement serré avant la rencontre prévue samedi soir (20h) face à Nancy au stade Marcel Picot. Entre fatigue liée au voyage, décalage horaire et récupération limitée, sa place dans le onze de départ stéphanois est loin d’être garantie.

Pour le staff de l’ASSE, la prudence pourrait s’imposer. L’idée de faire jouer un joueur dans ces conditions comporte des risques, notamment sur le plan physique. À ce stade de la saison, perdre un élément offensif sur blessure serait un coup dur.

Une opportunité à saisir pour Joshua Duffus

Cette situation pourrait bien redistribuer les cartes en attaque. Joshua Duffus, moins utilisé ces dernières semaines, pourrait en profiter pour retrouver une place de titulaire.

L’attaquant n’a plus été aligné d’entrée depuis la victoire face à Troyes (3-2) le 8 novembre 2025. Une éternité dans une saison, mais aussi une occasion de se relancer au moment opportun.

Montanier devra trancher rapidement. Miser sur un Stassin diminué ou relancer un joueur en manque de rythme mais frais physiquement. Le choix pourrait avoir un impact direct sur le résultat face à Nancy.

Une chose est sûre : cette convocation internationale, aussi prestigieuse soit-elle, pourrait peser lourd dans la préparation d’un match que les Verts ne devront surtout pas manquer dans la course à la montée.