Le week-end des anciens Verts a été marqué par plusieurs joueurs décisifs, entre buts et passes, ainsi que par la retraite annoncée de Dimitri Payet. Un tour d’horizon complet des performances à retenir.

Plusieurs anciens Verts se sont distingués par leur efficacité offensive. Samy Baghdadi a participé à la victoire de Sochaux à Aubagne (4-1) avec un but inscrit à la 50e minute. Sofiane El-Moudane a lui aussi contribué au résultat de son équipe avec une réalisation lors du nul de l’Olympic Safi à Wydad Casablanca (2-2). Aux États-Unis, Jonathan Bamba a aidé Chicago à s’imposer à Philadelphie (2-1) en marquant à la 58e minute.

Des Verts buteurs mais également passeurs...

D’autres anciens Verts se sont illustrés par leur capacité à créer des occasions. Franck Honorat a délivré une passe décisive lors du match nul de Mönchengladbach à Cologne (3-3), sur le premier but de son équipe. En MLS, Morgan Guilavogui a été impliqué sur le deuxième but du Real Salt Lake face à San Diego (2-2), avec une passe décisive également. Dylan Chambost a lui aussi contribué au but de Columbus malgré la défaite à Toronto (2-1), en étant à l’origine de l’unique réalisation de son équipe.

Un carton rouge et la retraite de Payet

Le seul fait disciplinaire notable concerne Darling Bladi. Le défenseur du Betis Séville B a été expulsé à la 86e minute lors de la victoire contre Hercules (2-1).

Enfin, ce week-end a été marqué par l’annonce de la retraite de Dimitri Payet. Sans club depuis l’été 2025, l’ancien joueur passé par l’ASSE met un terme à sa carrière après près de vingt ans au niveau professionnel. Cette décision vient clore le parcours d’un joueur qui a compté dans l’histoire récente du club, mais également du football français, notamment lors de son passage entre 2007 et 2011. On se souviendra tous de son coup-franc extraordinaire face à l'OL à l'occasion du 100ème Derby remporté par l'ASSE à Gerland sur le score de 1 but à zéro.

Source : AnciensVerts.com