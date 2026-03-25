Le Business Club des Étoiles de l’ASSE a réuni près de 300 acteurs économiques au Pétanquodrome d’Andrézieux-Bouthéon pour son traditionnel tournoi de pétanque. Un rendez-vous qui mêle proximité avec le club et échanges professionnels dans un cadre détendu.

Mardi 17 mars, le Business Club des Étoiles de l’AS Saint-Étienne a organisé l’un de ses temps forts de la saison avec un tournoi de pétanque réunissant décideurs, partenaires et représentants du club. Dans un format resserré autour de deux heures de jeu, l’événement a permis aux participants de se retrouver dans un contexte différent des rendez-vous classiques. L’objectif reste clair : créer du lien dans un environnement accessible, tout en renforçant l’ancrage local du club auprès de son réseau économique. Environ 300 personnes ont ainsi pris part à cette rencontre, confirmant l’attractivité de ce type de format au sein de l’écosystème stéphanois.

Des échanges directs avec les acteurs du club

L’une des spécificités de ce rendez-vous tient à la présence de plusieurs membres de l’effectif et de l’encadrement. Des joueurs comme Kévin Pedro, Zuriko Davitashvili, Dennis Appiah, Mickaël Nadé, Ben Old, Chico Lamba ou encore Igor Miladinovic ont participé à l’événement, aux côtés de Philippe Montanier et de Jean-François Soucasse. Cette proximité permet des échanges plus directs entre le club et ses partenaires, dans un cadre moins formel que les espaces VIP de match. Les discussions se construisent autour d’une activité commune et permettent la rencontre entre les sportifs et les acteurs économiques gravitant autour de l'ASSE.

Un levier relationnel pour le réseau stéphanois pour l'ASSE

Au-delà de l’aspect convivial, ce type d’événement s’inscrit dans une stratégie plus large. Le Business Club des Étoiles cherche à proposer des expériences concrètes pour renforcer les liens entre ses membres. La pétanque, activité accessible à tous et conviviale, permet de mélanger les profils et de créer des échanges naturels. Ce positionnement répond à une attente du réseau local, qui privilégie les formats courts et interactifs. Pour l’ASSE, l’enjeu dépasse le simple événement : il s’agit de consolider son rôle dans le tissu économique régional, en maintenant un lien régulier avec ses partenaires. Ce tournoi illustre ainsi une approche basée sur la proximité, où le club devient un point de rencontre entre acteurs du territoire.