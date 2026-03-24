Lucas Stassin a été appelé pour la première fois par Rudi Garcia, sélectionneur de la sélection belge. Profitant des méformes et autres blessures en Belgique, l'attaquant stéphanois a rejoint un groupe composé de joueurs expérimentés et de jeunes joueurs prometteurs. Questionné en début de rassemblement, Thomas Meunier, cadre des Diables Rouges a donné ses conseils aux nouvelles têtes du groupe dont Lucas Stassin.

Thomas Meunier (LOSC) : "Je suis très content pour eux. On a tous été à leur place à un moment donné. La première sélection, même pour un match amical, c'est très important. Ma première sélection, c'était aussi pour disputer un match amical. Il faut qu'ils profitent de l'instant, sans se poser de questions, qu'ils se montrent à l'entraînement, être sérieux et professionnels, arriver à l'heure aux meetings. Tout ça est très important. Il faut faire bonne impression sportivement mais aussi en dehors des terrains. Puis pour le reste, il faut aussi faire en sorte de pouvoir convaincre. Convaincre les joueurs avec qui ils vont s'entraîner autant que le staff technique. C'est maintenant que le futur se prépare. Je leur souhaite tout le meilleur."

Thomas Meunier pousse Lucas Stassin de tout donner

Thomas Meunier (LOSC) : "Ils vont vite comprendre. À partir du moment où tu es dans une dynamique de club qui est assez monotone avec entraînements, repas, vie de groupe, hôtel, etc., ça ne sera pas bien différent ici. Je pense qu'ils vont juste se rendre compte que le niveau de jeu n'est pas le même qu'en club. C'est là aussi où ils vont pouvoir se juger, arriver à se positionner quant à leur niveau. Même si c'est la première sélection, c'est important de se dire : "Je veux paraître, je veux me fondre dans l'effectif", et pour ça il faut donner le meilleur de soi-même. Il faut qu'ils pensent comme ça et tout ira sur des roulettes."

Après ces mots de Thomas Meunier, Lucas Stassin est prévenu. Il sait ce qu'il lui reste à faire pour performer et continuer à rêver d'une participation à la prochaine Coupe du Monde en juin.

Source : RTL Sports