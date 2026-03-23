Lucas Stassin s’impose comme un sujet brûlant. L’attaquant de l’ASSE décroche sa première convocation chez les Diables Rouges, portée par la confiance affichée de Rudi Garcia.

C’est une étape majeure dans la jeune carrière de Lucas Stassin. L’attaquant de l’AS Saint-Étienne a été appelé pour la première fois avec la Belgique A. Une convocation qui ne doit rien au hasard, comme l’a expliqué Rudi Garcia sur Ligue 1+.

Le sélectionneur assume totalement son choix : « Je veux voir ces jeunes, voir leur comportement avec le groupe et leur caractère. » Dans cette logique, Stassin s’inscrit dans une nouvelle génération à tester. « Lucas Stassin comme les deux autres jeunes, je veux les voir dans la concurrence pour voir si en juin je peux les amener avec nous », poursuit-il.

Lucas Stassin Belgique : Garcia détaille son choix

Rudi Garcia n’a pas sélectionné Lucas Stassin sur un simple coup de poker. Le technicien s’appuie sur des faits concrets. « J’ai envie de voir Lucas Stassin », lâche-t-il d’entrée, avant de rappeler ses performances passées : « Entre janvier et juin, il a mis 12 buts en Ligue 1 la saison dernière. »

Mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu. « On voulait le voir et il s’est blessé », explique Garcia. Puis le contexte stéphanois a freiné sa progression : « Après il voulait changer de club en début de saison du fait que l’ASSE est descendue en Ligue 2, du coup il a loupé le train. »

Aujourd’hui, la situation a changé. Et le sélectionneur insiste sur un point clé : le rôle de son entraîneur. « Maintenant il a Philippe Montanier qui est l’un des meilleurs coachs français et qu’il va les faire remonter en Ligue 1, il a retrouvé de la confiance. » Une déclaration forte qui valide le travail en cours à Saint-Étienne.

Une opportunité à saisir dans un secteur ultra concurrentiel

Si la porte s’ouvre, elle reste difficile à franchir. La Belgique dispose d’une attaque très dense. « Il y a de la grosse concurrence devant », reconnaît Garcia, avant de citer les références : « Lois Openda, Romelu Lukaku, Charles De Ketelaere… »

Pour autant, le sélectionneur veut se faire sa propre idée. « Si je ne les vois pas je ne peux pas savoir ce qu’ils ont dans le ventre ! » Un message clair : Stassin aura sa chance.

Et son profil séduit déjà. « Il est très bon dans le collectif », souligne Garcia. Une qualité illustrée récemment : « Contre Annecy, il n’a pas fait que marquer, il a fait aussi des passes décisives. » Avant de conclure avec une formule évocatrice : « C’est un gamin qui sent le football. »

Après la large victoire face à Annecy (4-0), Lucas Stassin n’a pas caché son émotion. « Jouer pour la Belgique est un rêve depuis que je suis petit, je suis très heureux. » Conscient de l’opportunité, il reste lucide : « Je vais être entouré de grands joueurs, ça va être super. Je dois prendre du plaisir dans cette récompense et saisir ma chance. »

Une déclaration pleine de maturité. Et surtout, un signal fort : Lucas Stassin est prêt à franchir un nouveau cap… avec l’ASSE comme tremplin.