Le mercato estival de l'AS Saint-Étienne s'emballe totalement cette semaine. Révélée hier par les médias hongrois, la piste menant à Áron Csongvai (25 ans) est sur le point de se concrétiser ce dimanche. Un accord a été trouvé pour l'arrivée du milieu défensif dans le Forez.

La cellule de recrutement stéphanoise a activé ses réseaux à l'étranger. Les discussions ont avancé à pas de géant ces dernières heures pour offrir à Ian Cathro le profil tant recherché. La cinquième recrue de ce mercato devrait donc être un milieu défensif hongrois.

Mercato ASSE : Un accord bouclé ce dimanche à moins d'un million d'euros !

L'information lancée samedi par le média hongrois Nemzeti a pris une énorme ampleur. Ce dimanche 12 juillet 2026, le quotidien régional Le Progrès confirme qu'un terrain d'entente définitif a été trouvé entre l'ASSE et l'AIK Solna (D1 suédoise). Le mercato stéphanois se poursuit a moins d'un mois de la reprise de la Ligue 2.

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Pour racheter les dernières années de contrat de la sentinelle, les dirigeants stéphanois ont négocié une indemnité de transfert qui se situe légèrement en dessous du million d'euros. Une excellente opportunité financière pour un joueur international (2 sélections).

Un joueur déjà prêt physiquement

Contrairement aux recrues traditionnelles du mercato qui doivent effectuer une préparation athlétique complète, Áron Csongvai débarque dans le Forez avec un rythme de compétition optimal. Le championnat suédois (Allsvenskan) a débuté en avril. Le joueur a disputé l'intégralité de la rencontre hier après-midi face à Mjällby AIF avant de s'envoler pour la France. Il a d'ailleurs joué en tant que défenseur central dans un système en 4-1-2-3. Sa polyvalence devrait d'ailleurs être un vrai atout pour l'ASSE.

Formé à Újpest puis passé par Fehérvár (170 matchs en Hongrie), il s'était imposé comme un pilier de l'AIK avec 52 rencontres disputées en un an et demi. Plus défensif que Jakob Breum, le joueur d'1,86 m affiche des statistiques impressionnantes à la récupération (voir son portrait).

Impact défensif : Parmi les meilleurs tacleurs et intercepteurs du championnat suédois.

Jeu aérien : Un excellent timing de la tête pour sécuriser les coups de pied arrêtés.

L'élément d'équilibre tant attendu par Ian Cathro

Après les départs successifs de Florian Tardieu et d'Abdoulaye Kanté, le technicien écossais réclamait un joueur capable d'apporter de la densité devant la défense. Csongvai correspond en tout point à ce profil de sentinelle organisatrice.

Moins porté sur la percussion balle au pied, le futur stéphanois brille par sa lecture du jeu et sa discipline tactique. Capable également de dépanner en charnière centrale, sa polyvalence sera un atout précieux pour stabiliser le bloc vert. Sauf rebondissement de dernière minute, l'ASSE tient sa nouvelle plaque tournante lors de ce mercato estival