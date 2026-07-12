Áron Csongvai ne ressemble pas au portrait classique du joueur qui s'apprête à rejoindre l'AS Saint-Étienne. Le milieu hongrois de 25 ans ne se définit ni par son talent naturel, ni par ses statistiques offensives. Dans un long entretien accordé il y a un an au podcast hongrois Mindig Újpest, il raconte un parcours construit autour du travail, du caractère et d'une responsabilité arrivée bien plus tôt que prévu. Portrait d'un joueur qui pourrait rapidement compter dans le vestiaire stéphanois.

À Budapest, Áron Csongvai n'était pas présenté comme le futur prodige du football hongrois. Formé au Vasas avant de rejoindre Újpest à 16 ans, il reconnaît lui-même avoir souvent regardé certains coéquipiers avec admiration. "Je n'ai jamais été le joueur le plus talentueux. J'en voyais qui étaient meilleurs que moi techniquement." Un constat qu'il n'a jamais vécu comme une fatalité. Au contraire. Très tôt, il s'est convaincu que sa carrière passerait par d'autres qualités. "J'ai toujours essayé de compenser par le travail et la mentalité." Cette philosophie ne l'a plus quitté.

Après des débuts avec la réserve, un prêt sans lendemain à Vác puis une première apparition avec l'équipe première d'Újpest en janvier 2020, le milieu s'impose progressivement. En quatre saisons, il dispute 104 rencontres, remporte une Coupe de Hongrie et devient, à seulement 21 ans, capitaine du club.

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"Le capitaine ne devrait pas avoir 21 ans"

C'est probablement le passage le plus marquant de son entretien. Avec le recul, Csongvai estime lui-même que cette promotion est arrivée trop tôt. "Dans un cas normal, le capitaine ne devrait pas avoir 21 ans." Il raconte avoir parfois dû intervenir auprès de joueurs plus âgés que lui ou de recrues étrangères qui acceptaient difficilement les remarques d'un joueur aussi jeune.

Cette expérience a pourtant façonné sa personnalité. Il ne revendique jamais un leadership autoritaire. Au contraire, il explique avoir toujours préféré montrer l'exemple. L'ancien capitaine d'Újpest distingue d'ailleurs très clairement deux choses : l'erreur technique, qu'il considère inévitable, et le manque d'engagement, qu'il juge inacceptable. "Tu peux rater une passe. Tu peux manquer un contrôle. Mais si tu perds le ballon, tu dois tout faire pour le récupérer." Une phrase qui résume assez bien son approche du football.

Áron Csongvai : un compétiteur qui cache un tempérament discret

Sur le terrain, Csongvai admet volontiers être un autre homme. "Je déteste perdre." Il pousse même la réflexion plus loin. Selon lui, un joueur doit être prêt à se sacrifier pour son équipe. Une exigence qui lui vaut parfois une image de joueur dur.

Pourtant, il affirme être beaucoup plus réservé dans la vie quotidienne. Calme, discret, peu démonstratif, il décrit une personnalité presque opposée à celle qu'il affiche pendant quatre-vingt-dix minutes. Cette dualité surprend lorsqu'on observe son jeu. Les données statistiques confirment un milieu très engagé dans les duels, excellent dans les interceptions, solide dans le jeu aérien et précieux dans la première relance. Elles dessinent le même portrait que ses mots : celui d'un joueur qui met toujours le collectif avant lui-même.

Son parcours confirme cette progression constante. Après Újpest, il rejoint Fehérvár avant de tenter l'aventure suédoise à l'AIK Solna, où il s'impose rapidement comme titulaire. Ses performances lui ouvrent enfin les portes de la sélection hongroise. Une récompense qu'il attendait depuis plusieurs années après avoir été appelé une première fois sans entrer en jeu.

Si l'ASSE finalise son arrivée dans les prochaines heures, Ian Cathro ne récupérera pas seulement un milieu capable d'évoluer devant la défense ou en charnière centrale. Il accueillera un joueur qui s'est construit loin des projecteurs, persuadé que le travail finit toujours par rattraper le talent. Une conviction qui, jusqu'ici, lui a plutôt donné raison.