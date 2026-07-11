L'AS Saint-Étienne est en train de travailler afin d'accueillir Áron Csongvai. Si les informations venues de Hongrie se confirment, le milieu de terrain de l'AIK Stockholm passera sa visite médicale lundi avant de s'engager avec les Verts. À 25 ans, l'international hongrois arrive avec un profil bien identifié : un joueur de duel, discipliné et capable d'apporter de la maîtrise à la relance. Analyse de ses caractéristiques.

L'ASSE continue de remodeler son entrejeu. Après les départs de Florian Tardieu et d'Abdoulaye Kanté, Ian Cathro recherchait un milieu capable d'apporter de la densité défensive tout en participant à la construction du jeu. Le profil d'Áron Csongvai répond précisément à ce cahier des charges.

Âgé de 25 ans, le Hongrois évolue principalement devant la défense, mais peut également dépanner en charnière centrale. International à deux reprises avec la Hongrie, il s'apprête à quitter l'AIK Solna après une saison 2025 pleine en Allsvenskan, où il a disputé les 28 rencontres de championnat en étant quasiment toujours sur le terrain. La saison 2026, débutée en avril, a confirmé le statut du Hongrais, systématiquement titularisé comme cet après-midi face à Mjällby AIF. On notera toutefois que Csongvai n'a joué que 45 minutes... une première cette saison !

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Un milieu qui sécurise avant tout

Les données de DataScout dressent le portrait d'un milieu particulièrement fiable dans les tâches défensives. Csongvai affiche des statistiques très élevées dans les duels. Il se situe parmi les meilleurs milieux du championnat suédois pour les duels défensifs remportés, les interceptions, les duels aériens gagnés et les tacles glissés.

Son gabarit (1,86 m) lui permet également de s'imposer dans le jeu aérien. Il gagne une large majorité de ses duels de la tête, une qualité qui pourrait offrir une solution supplémentaire à l'ASSE sur les phases arrêtées défensives... et offensives.

Son profil correspond davantage à celui d'un récupérateur organisateur qu'à celui d'un milieu destructeur. Il intervient beaucoup par son placement et sa lecture du jeu plutôt que par une activité permanente de pressing.

Une relance propre, un jeu long de qualité

L'un des points forts du Hongrois réside dans son utilisation du ballon. Les chiffres montrent un joueur qui cherche régulièrement à casser les lignes par la passe.

Ses passes longues figurent parmi les meilleures de son championnat. Il se distingue également par un excellent volume de passes progressives et de passes vers l'avant, signe d'un joueur qui ne se contente pas de jouer latéralement.

À l'inverse, Csongvai porte relativement peu le ballon. Les données montrent qu'il réalise peu de courses progressives et participe rarement aux phases de percussion. Son rôle consiste davantage à orienter le jeu rapidement qu'à éliminer balle au pied.

Áron Csongvai : un joueur complet, mais pas un milieu offensif

Offensivement, Áron Csongvai n'est pas recruté pour ses statistiques. En 2025, il a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives en championnat. Même chose sur l'exercice 2026 toutes compétitions confondues.

En revanche, plusieurs indicateurs mettent en avant sa qualité technique. Il réussit un très fort pourcentage de ses dribbles lorsqu'il tente sa chance, même s'il provoque peu. Il délivre également un nombre intéressant de passes clés, preuve qu'il peut casser des lignes lorsqu'il évolue dans un bloc installé.

Son indice de performance le classe parmi les meilleurs profils de milieu box-to-box et de mezzala du championnat suédois, tout en présentant des similitudes statistiques avec Barrenechea Santamaría (Valence), Charlie Cásseres Jr (Toulouse) et Luca Mazzitelli (Cagliari).

Áron Csongvai offre un profil complémentaire pour Ian Cathro

Les données confirment surtout que l'ASSE ne recruterait pas un joueur spectaculaire, mais un élément d'équilibre. Csongvai excelle dans la récupération, sécurise la première relance et sait allonger le jeu lorsque la situation l'exige.

Ses axes de progression sont également clairement identifiés. Il participe peu aux duels offensifs, court relativement peu avec le ballon et apporte davantage par la passe que par ses projections.

Dans une équipe qui devrait conserver une volonté de maîtriser le ballon sous Ian Cathro, ce profil pourrait rapidement trouver sa place. Si sa visite médicale programmée lundi confirme les dernières informations venues de Hongrie, l'ASSE tiendra un milieu au registre bien défini : solide sans ballon, propre à la relance et capable d'apporter de la stabilité dans l'entrejeu.