Florian Tardieu à Montpellier, c'est désormais officiel. L'ex-milieu de terrain stéphanois évoluera en Ligue 2 l'année prochaine, pour un concurrent direct de l'ASSE.

Il incarnait l'expérience dans le vestiaire de l'ASSE. Mais du haut de ses 34 ans, Florian Tardieu n'a pas été prolongé par les dirigeants Stéphanois.

Le natif d'Istres a même fait ses adieux il y a quelques jours sur son compte Instagram. Le milieu de terrain a tenu à saluer le club et les supporters de l'ASSE. "Votre ferveur, votre fidélité et votre soutien dans les bons comme dans les moins bons moments resteront gravés en moi. Le Chaudron est un endroit magique, unique, et porter ces couleurs a été un immense honneur."

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Un passage solide à l'ASSE

Il faut dire que Florian Tardieu a été un élément précieux du XI stéphanois. En 84 apparitions, l'ancien troyen a apporté toute son expérience sur le terrain. Lors du dernier exercice en Ligue 2, il est apparu à 23 reprises pour un total de 1 990 minutes de jeu malgré une blessure à la mi-saison.

Mais le départ lors de ce mercato semblait être inévitable. D'autant que, comme nous vous le révélions, Florian Tardieu était une priorité pour le Montpellier HSC. La Paillade, à la recherche de garanties dans son entre-jeu, semblait même avoir une longueur d'avance sur la concurrence.

C'est désormais chose faite.

Tardieu est officiellement Montpelliérain

Le joueur a quitté l'AS Saint-Étienne le 30 juin dernier. Il s'engage aujourd'hui librement en faveur du MHSC jusqu'en 2028. Le milieu de 34 ans portera le numéro 5. Il s'agit d'un renfort d'expérience pour ce mercato d'été.

Son profil de sentinelle complète parfaitement le milieu montpelliérain. Capable de dicter le tempo, il devra aussi encadrer la jeunesse locale. Florian Tardieu connaît parfaitement les exigences requises pour briller.