Le premier match de préparation de l'ASSE a été marqué par plusieurs messages adressés à la direction du club. Avant le coup d'envoi face au FC Biel-Bienne, les Green Angels ont déployé trois banderoles visant Loïc Perrin, Kilmer Sports Ventures et Gautier Larsonneur. Ambiance à quelques semaines de la reprise de la Ligue 2.

L'ambiance était déjà particulière avant même le coup d'envoi à l'Envol Stadium d'Andrézieux. Alors que les supporters retrouvaient les Verts près de deux mois après la désillusion des barrages, les Green Angels ont choisi de faire passer plusieurs messages à destination des principaux décideurs du club.

La première banderole ciblait directement Loïc Perrin, directeur sportif de l'ASSE. Le message était sans équivoque : "Perrin mascotte ! Pas dirigeant !!!" Une critique explicite du rôle occupé par l'ancien capitaine des Verts depuis sa nomination à la tête du secteur sportif. La présence de Perrin a toujours soulevé le débat et l'incompréhension. Il semblerait que l'intersaison n'ait pas levé les doutes sur le rôle joué par l'ancienne coqueluche du Chaudron.

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Une deuxième banderole s'adressait à Kilmer Sports Ventures, propriétaire du club depuis deux ans. Les ultras réclamaient davantage de résultats après une première saison conclue par un échec dans la course à la montée : "KSV + d'humilité + de résultats."

Enfin, le troisième message visait Gautier Larsonneur. Les Green Angels ont appelé le gardien stéphanois à abandonner le brassard de capitaine : "Larso lâche le brassard." Un message qui a trouvé un écho particulier quelques minutes plus tard, puisque c'est finalement Julien Le Cardinal qui a porté le brassard lors de cette rencontre, malgré la présence de Larsonneur dans le onze de départ. Rien ne permet toutefois d'affirmer que Ian Cathro a effectué un choix qui préfigure une nouvelle hiérarchie.

L'ASSE sous surveillance avant la reprise...

Des banderoles qui témoignent d'une certaine défiance d'une partie des supporters envers les choix opérés ces derniers mois. Si le recrutement estival a débuté avec les arrivées de Sohaib Naïr, Jakob Breum, Mamour Ndiaye, Thierno Ballo et bientôt certainement Áron Csongvai, les Green Angels rappellent que l'attente demeure forte après une saison qui n'a pas permis au club de retrouver l'élite.

Les prochaines semaines permettront de mesurer si les premiers résultats sportifs, les choix de Ian Cathro et le mercato suffisent à apaiser les tensions exprimées dès cette première sortie estivale. Une chose est certaine, il n'y a aucune crise qui couve, mais les supporters restent vigilants et ont d'ores-et-déjà érodé leur patience avec KSV et sa politique.