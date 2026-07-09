Arrivé l'hiver dernier sous forme de prêt, le jeune milieu défensif Abdoulaye Kanté quitte officiellement le Forez lors de ce mercato. L'option d'achat présente dans son contrat n'a pas été activée par les dirigeants. A 21 ans, Il va donc poursuivre sa carrière, loin de l'ASSE

Le joueur ivoirien ne restera pas stéphanois la saison prochaine. Son aventure se termine après l'échec lors des barrages. Après quelques mois à Saint-Etienne, Abdoulaye Kanté fait son retour à Middlesbrough.

Mercato : pas de transfert définitif pour Abdoulaye Kanté

Le jeune milieu de terrain était prêté par le club anglais depuis janvier. Son contrat prévoyait une option d'achat, incluse lors du mercato hivernal. Celle-ci dépendait donc du bon vouloir l'ASSE pour le conserver ou non. Abdoulaye Kanté retourne donc faire la préparation en Angleterre.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Son contrat avec Middlesbrough court jusqu'en juin 2030. Du côté de l'AS Saint-Etienne, sous les ordres de Philippe Montanier, il a porté le maillot Vert à 16 reprises. Les Verts perdent donc l'un de leur élément essentiel de la seconde partie de saison. Le mercato va donc sans doute rapidement s'accélérer pour l'AS Saint-Etienne.

Un message d'adieu touchant pour le peuple vert

Le joueur célèbre ses 21 ans ce jeudi 9 juillet 2026. Il a publié un long message sur Instagram. Le milieu défensif a tenu à remercier chaleureusement les supporters stéphanois qui l'ont bien accueilli lors du mercato hivernal.

« Je voulais humblement remercier le peuple vert pour ces six derniers mois. Nous avons échoué dans notre mission et l’issue a été frustrante pour tout le groupe, pour tout le club. Malgré les vents contraires, j’ai toujours senti beaucoup de ferveur et de soutien. Je ne serai pas parmi vous pour la saison à venir. Mais j’ai le sentiment qu’une fois qu’on a porté le maillot vert, même brièvement, même si ce n’était pas dans les meilleurs moments, on fait partie de la grande famille verte. À tous les coéquipiers que j’ai connus, à l’ancien staff et au nouveau, à toutes les personnes qui travaillent au club et aux supporters, je vous souhaite le meilleur. La prochaine sera la bonne 💚🤍 »

Le joueur quitte le Forez avec beaucoup de classe, lors de ce mercato. L'ASSE poursuit désormais son mercato d'été pour reconstruire son entrejeu.