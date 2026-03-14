L’ASSE se déplace sur la pelouse du GF38 ce samedi soir lors de la 27ᵉ journée de Ligue 2. Le Stade des Alpes est un bon souvenir pour les joueurs présents lors de la dernière remontée du club stéphanois. Retour sur le dernier voyage des Verts en Isère.

Seulement trois jours après avoir vécu un match fou à Geoffroy-Guichard face à Bordeaux, l’ASSE est à nouveau sur le pont en ce mardi 23 Avril 2024. Pour la 34ᵉ journée de Ligue 2, les Stéphanois sont à Grenoble pour continuer de chasser le SCO afin d’obtenir la montée directe.

Les Verts se font peur

L’ASSE débute mal sa rencontre. Plusieurs Stéphanois offrent plusieurs opportunités aux locaux d’ouvrir la marque. Heureusement, les grenoblois ne parviennent pas à convertir ces cadeaux, à l’image de Ba qui tombera sur un Larsonneur décisif.

Les Verts rentrent petit à petit dans le match sans parvenir à tromper la vigilance de Brice Maubleu. Le portier du GF38 verra Moueffek puis Wadji tenter leur chance avant de voir son homologue stéphanois réaliser une dernière intervention sur une tête de Nestor avant la pause.

L’ASSE fait craquer Grenoble en fin de partie

En seconde période, les assauts isérois sont moins dangereux. Les Stéphanois sont quant à eux de plus en plus entreprenants. Héros face à Bordeaux, trois jours plus tôt, Cardona, qui vient de faire son entrée, décale Mbuku. L’ancien rémois se présente alors face au but mais tombe sur un Brice Maubleu impeccable.

A dix minutes du terme, Dylan Chambost trouve la tête de Dylan Batubinsika sur corner. L'international congolais ne laisse aucune chance au portier du GF38 pour inscrire son premier but avec l’ASSE.

Les Verts ne s’arrêtent pas là et marquent le but du break quelques minutes plus tard. La passe d’Irvin Cardona est détournée et permet à Chambost de pousser le ballon au fond. Le joueur formé au club scelle un succès qui aura mis du temps à se dessiner.