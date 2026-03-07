L’ASSE a dominé le Red Star ce samedi soir à Geoffroy-Guichard (2-0), mais la soirée pourrait laisser une inquiétude dans les rangs stéphanois. Gautier Larsonneur s’est blessé en fin de rencontre. Le gardien des Verts devra passer des examens pour connaître la nature exacte de sa blessure.

La victoire face au Red Star a permis à l’AS Saint-Étienne de poursuivre sa série positive en Ligue 2. Les Verts ont fait la différence en seconde période grâce à Kevin Pedro et Lucas Stassin. Mais dans les dernières minutes de la rencontre, l’attention s’est portée sur Gautier Larsonneur. Le capitaine stéphanois a ressenti une douleur après un dégagement et a rapidement signalé un problème physique. Malgré cette gêne, le portier a terminé la rencontre et a même réalisé une intervention importante sur un coup franc dangereux de Ryad Hachem. La scène a toutefois suscité des interrogations autour de l’état physique du gardien stéphanois, élément central du dispositif défensif cette saison.

ASSE : Gautier Larsonneur va passer des examens

Après la rencontre, Julien Le Cardinal a apporté quelques précisions au micro de beIN Sports. Le défenseur stéphanois a expliqué que le gardien avait ressenti la douleur juste avant une phase arrêtée. "Il m’a dit qu’il s’était fait mal sur un dégagement juste avant. Il avait déjà fait signe au banc. Ensuite, sur un corner, il a encore fait quelques interventions et il m’a dit : ‘Je crois que je me suis pété.’" Malgré cette gêne, Larsonneur a serré les dents pour terminer la rencontre et permettre à son équipe de préserver son avantage.

La nature exacte de la blessure reste encore inconnue. Des examens médicaux vont être réalisés dans les prochaines heures afin d’établir un diagnostic précis et d’évaluer une éventuelle indisponibilité. Dans un moment clé de la saison, l’état physique du capitaine stéphanois sera suivi avec attention.

L’ASSE s’appuie sur la profondeur de son groupe

Julien Le Cardinal a toutefois rappelé que l’effectif stéphanois dispose de solutions pour faire face à ce type de situation. "On verra ce que diront les examens. Mais on a un groupe large, avec 25 ou 30 joueurs. Si quelqu’un ne peut pas tenir sa place, il y en a d’autres qui travaillent toute la semaine et qui seront prêts à tout donner."

À huit journées de la fin du championnat, l’ASSE aborde la dernière ligne droite avec l’objectif de consolider sa position dans la course à la montée. Dans ce contexte, toute absence pourrait peser sur l’équilibre de l’équipe. Les prochains jours permettront de savoir si Gautier Larsonneur pourra tenir sa place lors du prochain déplacement des Verts.