À quelques jours des élections municipales à Saint-Étienne, l’avenir du stade Geoffroy-Guichard s’invite dans la campagne. Une proposition politique relance en effet l’idée d’une possible vente du stade à l’AS Saint-Étienne. Un sujet sensible, qui mêle enjeux sportifs, économiques et symboliques autour du Chaudron. IF Saint-Etienne fait le point sur la situation.

À Saint-Étienne, Geoffroy-Guichard n’est pas un stade comme les autres. Véritable monument du patrimoine local, il représente une part importante de l’identité de la ville et du club. Pourtant, son avenir pourrait prochainement faire l’objet de discussions. Le contrat de location liant l’AS Saint-Étienne à Saint-Étienne Métropole arrive à échéance en 2030. Une échéance encore lointaine mais qui pousse déjà certains acteurs politiques à réfléchir à l’avenir du stade. De quoi en faire un argument de campagne ?

Geoffroy-Guichard : Une proposition lancée en pleine campagne

La question a été récemment relancée par la liste divers droite « Relevons Saint-Étienne », menée par Éric Le Jaouen dans le cadre des municipales 2026. Le candidat estime qu’une vente du stade au club pourrait être la solution la plus pertinente à moyen terme. L’objectif serait double : offrir une nouvelle marge de manœuvre financière à la Métropole tout en permettant au club de mieux exploiter son stade. Toutefois, l’AS Saint-Étienne a rapidement tenu à clarifier sa position. Contacté sur le sujet, le club a indiqué qu’aucune discussion n’était actuellement engagée concernant l’achat du stade et qu’aucun projet de ce type n’était étudié à ce stade.

Le club a également rappelé qu’il ne souhaite pas intervenir dans la campagne municipale, préférant rester en dehors des débats politiques.

Un débat qui pourrait s’ouvrir après 2026

Pour ce même Éric Le Jaouen, la question mérite pourtant d’être posée dès maintenant. Selon lui, les discussions devront de toute façon s’ouvrir dans les prochaines années, puisque la fin du contrat approche. Le candidat explique qu’il a souhaité appuyer sa réflexion sur une expertise réalisée par Guillaume Gouze, spécialiste de l’économie du sport et membre du Centre de Droit et d’Économie du Sport (CDES). Selon cette analyse, la vente du stade pourrait représenter une opération financière intéressante pour la Métropole.

Aujourd’hui, l’entretien et la gestion de Geoffroy-Guichard coûteraient environ 6 millions d’euros par an à la collectivité. Cette estimation inclut notamment les investissements nécessaires pour maintenir l’enceinte aux normes.

De son côté, l’ASSE verse actuellement 1,7 million d’euros de loyer annuel pour l’utilisation du stade. Dans ce contexte, la vente du stade permettrait à la Métropole de réduire ces charges tout en récupérant des liquidités.

Geoffroy-Guichard : Une vente estimée autour de 35 millions d’euros

Selon l’expertise évoquée par le candidat, la valeur du stade Geoffroy-Guichard pourrait atteindre 60 millions d’euros. Toutefois, plusieurs éléments viendraient réduire ce montant : certaines contraintes juridiques, l’impossibilité d’utiliser le stade pour une autre activité principale ou encore le maintien du nom historique du stade. Après ces ajustements, la transaction pourrait finalement représenter environ 35 millions d’euros pour la Métropole.

Une somme importante qui pourrait être réinvestie dans différentes politiques publiques locales, notamment dans le sport amateur, la jeunesse ou les centres sociaux.

Un modèle déjà observé ailleurs

L’idée de vendre un stade à un club professionnel n’est pas totalement inédite en France. Récemment, le RC Lens est devenu propriétaire du stade Bollaert, acquis auprès de la collectivité pour environ 27 millions d’euros. Selon les défenseurs de ce modèle, devenir propriétaire de son stade permettrait au club d’optimiser ses revenus : exploitation commerciale, événements, hospitalités ou diversification des activités. Pour un club comme l’ASSE, la maîtrise totale de Geoffroy-Guichard pourrait ainsi représenter un levier économique important à long terme. C'est notamment le cas de l'Olympique Lyonnais avec le Groupama Stadium.

Un sujet hautement symbolique à Saint-Etienne

Malgré ces arguments économiques, la question reste particulièrement sensible à Saint-Étienne. Geoffroy-Guichard est un monument, tant son importance dépasse le simple cadre sportif. Le stade représente une partie de l’histoire et de l’identité de la ville. Toute éventuelle vente devrait donc s’accompagner de garanties importantes : maintien du nom du stade, préservation des kops et accessibilité des tarifs pour les supporters. Pour l’heure, aucune discussion officielle n’est engagée entre la Métropole et le club.

Mais avec l’échéance du contrat de location qui approche progressivement, le débat autour de l’avenir de Geoffroy-Guichard pourrait bien revenir au centre des discussions dans les prochaines années.

