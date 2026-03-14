Deux nouvelles rencontres de la 27ᵉ journée de Ligue 2 se disputaient ce samedi à 14h. Avant la rencontre de l’ASSE à Grenoble ce soir, quatre concurrents des Verts s'affrontaient cet après-midi. Résumé de Red Star-Dunkerque et de Reims-Rodez.

Battus par l’ASSE le week-end passé, les joueurs du Red Star espéraient se reprendre ce samedi à Bauer pour conserver une place dans le top 5 de Ligue 2. Les Franciliens accueillaient Dunkerque, seulement deux points derrière au classement. Cette rencontre s’annonçait donc cruciale dans la course aux play-offs.

Après cinq nuls, Reims devait renouer avec le succès en Ligue 2

Après avoir arraché le but du 1-1 à Dunkerque lundi soir, Reims espérait retrouver le succès ce samedi après-midi. Après cinq nuls de suite, les Rémois devaient s’imposer face à une équipe ruthénoise en pleine bourre. Le RAF reste sur douze matchs sans défaite en Ligue 2 et figurait à trois points de son adversaire du jour avant le coup d’envoi.

S’imposer à Auguste-Delaune permettrait aux Aveyronnais de revenir à égalité avec les Champenois. En cas de défaite, les Rémois laisseraient l’opportunité à l’ASSE de prendre neuf points d’avance ce soir à Grenoble.

Le Red Star reste au contact

Le Red Star s’est imposé sur la plus petite des marges face à Dunkerque (1-0) au terme d’un match longtemps fermé et très tactique.

Dès le début de la rencontre, les Audoniens prennent le contrôle du ballon mais sans parvenir à se montrer réellement dangereux. Dunkerque reste compact et tente de procéder en contre, notamment par ses latéraux et Robinet, mais les occasions sont rares dans une première période très verrouillée. La meilleure situation nordiste intervient à la 25e minute, lorsque Robinet place une tête au-dessus sur un centre de Zossou.

Le match bascule à la 40e minute. Profitant d’une mauvaise relance dunkerquoise, Durand récupère le ballon côté gauche, s’infiltre dans la surface et adresse finalement un centre parfait pour Kevin Cabral. Totalement oublié au second poteau, l’attaquant place une tête plongeante qui trompe Niflore et ouvre le score pour le Red Star.

Après la pause, Dunkerque tente de réagir. Le coach Albert Sanchez injecte du sang neuf et passe à un dispositif plus offensif. Les Nordistes monopolisent davantage le ballon dans le dernier quart d’heure, mais peinent à se montrer dangereux face à un bloc audonien solide.

Dans les dernières minutes, Dunkerque pousse et se procure enfin deux grosses occasions. Sekongo voit sa reprise frôler le poteau à la 90e minute, avant que Bokele ne manque la balle d’égalisation à la 95e.

Solide défensivement, le Red Star tient bon et s’impose finalement 1-0.

Reims se saborde en fin de rencontre

Reims pensait enfin tenir sa victoire… mais Rodez a totalement renversé la rencontre dans les dernières minutes au stade Auguste-Delaune (1-2).

La première période est plutôt équilibrée mais légèrement dominée par les Rémois. Malgré quelques situations côté ruthénois, notamment une grosse occasion d’Arconte repoussée par Jaouen, les Champenois finissent par trouver l’ouverture juste avant la pause. À la 43e minute, Akieme adresse un centre parfait pour Ibrahim, qui place une tête imparable et donne l’avantage à Reims (1-0).

Au retour des vestiaires, la rencontre s’anime avec des occasions des deux côtés. Rodez pousse, mais tombe sur un Jaouen décisif, tandis que Reims manque plusieurs opportunités de faire le break, notamment par Ibrahim et Nakamura. Alors que les Champenois semblent maîtriser la fin de match, tout bascule dans les dernières minutes.

À la 87e minute, Baaloudj profite d’un ballon en retrait de Galves et d’une déviation malheureuse de Kotto pour égaliser (1-1). Dans le temps additionnel, Rodez pousse encore. Lancé en profondeur, Arconte est fauché dans la surface par Koné, qui est expulsé. L’attaquant ruthénois transforme lui-même le penalty dans la foulée (90+6) et offre une victoire spectaculaire aux siens.

Un scénario cruel pour Reims, qui laisse encore filer des points dans la course à la montée.