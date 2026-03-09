La blessure de Gautier Larsonneur lors de la rencontre face au Red Star pourrait redistribuer les cartes dans le but de l’ASSE. Philippe Montanier s’est montré inquiet après la rencontre sur la blessure de "Larso", ouvrant potentiellement la porte à une titularisation de Brice Maubleu dès ce week-end… à Grenoble.

La soirée face au Red Star a laissé un goût mitigé du côté de l’ASSE. Si les Verts ont rempli une partie de leur mission sur le terrain (2-0), un point noir est venu ternir la fin de match. Gautier Larsonneur s’est plaint d’une douleur après la rencontre. Une alerte qui a immédiatement suscité l’inquiétude.

En conférence d’après-match, Philippe Montanier n’a d’ailleurs pas caché ses doutes quant à la disponibilité de son gardien numéro un pour la prochaine échéance. Si la blessure musculaire redoutée se confirme, le staff stéphanois pourrait devoir se tourner vers son numéro deux, Brice Maubleu.

Un scénario qui donnerait lieu à une histoire assez particulière pour le portier de 36 ans.

Brice Maubleu, une expérience précieuse pour l’ASSE

Arrivé à l’ASSE dans un rôle clairement défini de doublure, Brice Maubleu a toujours assumé son statut avec professionnalisme. Dans le vestiaire, son comportement est unanimement salué.

L’ancien entraîneur des Verts, Eirik Horneland, n’avait d’ailleurs pas manqué de souligner son importance dans l’équilibre du groupe :

“J'apprécie vraiment de travailler avec ce joueur. C'est un joueur très professionnel. J'aime la manière dont il est derrière Gautier pour le soutenir. Il aide aussi les jeunes gardiens de but de notre effectif. Il est très concerné par ce que fait le club collectivement. C'est un joueur avec une grande maturité dans le vestiaire. C'est précieux.”

Un rôle de mentor assumé par le gardien stéphanois, qui avait lui-même évoqué sa mission lors d’une conférence de presse :

“Je suis le numéro 2, c’était clair en venant ici. C’est une décision que j’ai prise en signant pour l’ASSE. Je travaille dur toute la semaine pour que Gautier soit le plus performant le week-end. Et j’essaie de poser un maximum de problèmes à nos attaquants à l’entraînement pour les faire progresser. Je veux montrer aux jeunes la bonne voie.”

Un discours qui résume parfaitement l’état d’esprit de l’ancien grenoblois.

Un clin d’œil du destin à Grenoble ?

Jusqu’ici, Brice Maubleu n’a disputé que les rencontres de Coupe de France avec l’ASSE cette saison. Trois matchs au total face à Marseille (0-5), Quetigny (1-3) et Ecotay (11-1), pour deux victoires et une défaite.

Des prestations mitigées, puisque le gardien stéphanois n’est jamais parvenu à garder sa cage inviolée. Face à Quetigny notamment, il avait concédé un penalty après une sortie mal maîtrisée.

Mais réduire Maubleu à ces trois rencontres serait oublier l’immense expérience qu’il possède. Avant de rejoindre l’ASSE, le portier a été pendant près d’une décennie l’un des visages forts du GF38. Durant ses années grenobloises, il a même été désigné à plusieurs reprises parmi les meilleurs gardiens de Ligue 2.

Son CV parle pour lui : 193 matchs disputés en Ligue 2 et une connaissance parfaite du championnat.

Le destin pourrait d’ailleurs lui offrir un clin d’œil assez incroyable. Si Gautier Larsonneur devait déclarer forfait, Brice Maubleu pourrait connaître sa première titularisation en Ligue 2 sous le maillot stéphanois… à Grenoble.

Un retour particulier pour celui qui a longtemps gardé les cages du GF38.

Dans ce sprint final décisif pour la montée en Ligue 1, l’ASSE pourrait bien avoir besoin de toute l’expérience de son gardien de 36 ans. Et pour un joueur dont le contrat arrive à échéance en juin prochain, l’occasion serait idéale de prouver qu’il peut encore rendre de précieux services aux Verts.