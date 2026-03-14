L’ASSE se déplace sur la pelouse de Grenoble ce samedi à 20h pour le compte de la 27e journée de Ligue 2. Un rendez-vous important pour les Verts, toujours pleinement engagés dans la course à la montée. Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre cette rencontre.

Après cinq victoires consécutives en championnat, l’ASSE veut poursuivre sa série positive. Les hommes de Philippe Montanier occupent actuellement la deuxième place du classement avec 49 points, à seulement deux longueurs du leader troyen. Chaque rencontre compte désormais dans le sprint final et ce déplacement en Isère pourrait permettre aux Stéphanois de maintenir la pression sur la tête du championnat.

Face à eux, Grenoble vit une saison plus compliquée. Les Isérois occupent la 13e place avec 29 points et restent sous la menace du bas de tableau. Mais au Stade des Alpes, l’équipe alpine a souvent montré sa capacité à gêner les formations ambitieuses. Pour l’ASSE, il faudra donc faire preuve de sérieux face à un adversaire qui cherchera avant tout à sécuriser son maintien.

Les Verts pourront s’appuyer sur plusieurs joueurs en forme ces dernières semaines. Zuriko Davitashvili figure parmi les meilleurs buteurs du championnat avec 11 réalisations, tandis qu’Augustine Boakye se distingue dans la création avec 7 passes décisives. Cette efficacité offensive explique en grande partie la dynamique actuelle de l’équipe stéphanoise.

La rencontre entre Grenoble et l’ASSE sera diffusée en direct sur beIN SPORTS 1. Le coup d’envoi sera donné à 20h, avec une prise d’antenne prévue à 19h30 pour la présentation du match et les compositions d’équipes. Les abonnés pourront également suivre la rencontre via l’application et les supports numériques de la chaîne.

Le débrief de Grenoble-ASSE sur Peuple Vert TV

Comme après chaque rencontre des Verts, la soirée se poursuivra sur Peuple Vert TV. À partir de 22h, l’émission Jeu Sainté Match proposera un débrief à chaud de Grenoble – ASSE avec analyses, réactions et échanges avec les supporters en direct sur la chaîne YouTube Peuple Vert TV.

Rendez-vous donc ce samedi à 20h pour Grenoble - ASSE, puis à 22h pour le débrief. Une nouvelle soirée verte pour suivre et analyser l’actualité stéphanoise au plus près.