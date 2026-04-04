La sortie de Kévin Pedro a figé Marcel-Picot pendant de longues minutes. Touché en plein match face à Nancy, le défenseur stéphanois a laissé ses partenaires dans l’incertitude avant que le staff ne donne des nouvelles rassurantes après la rencontre qui s'est conclue par un nul (1-1).

Le match de l’ASSE à Nancy n’a pas seulement été compliqué dans le jeu. Il a aussi été marqué par un fait de jeu qui a inquiété les supporters. À l’heure de jeu, Kévin Pedro reste au sol après un choc avec Jérémy Gélin. Le défenseur stéphanois reçoit l’épaule de son adversaire en plein thorax. Très vite, les soigneurs interviennent, et le temps semble s’arrêter.

Autour de lui, ses coéquipiers comprennent que la situation est sérieuse. La civière est appelée, les minutes défilent, et l’interruption s’étire. Le match passe presque au second plan. Finalement, Pedro quitte la pelouse sans pouvoir reprendre, remplacé par Ebenezer Annan. Ce moment pèse dans la suite de la rencontre, au point d’allonger considérablement le temps additionnel dont profitera Stassin pour égaliser.

Une inquiétude immédiate pour le staff et les supporters

Cette blessure intervient dans un match déjà mal embarqué pour les Verts. Menés depuis les premières minutes après l’ouverture du score de Fdaouch, les Stéphanois peinent à trouver des solutions face à un bloc bas nancéien. Malgré une possession largement en leur faveur, ils manquent de justesse, et voient même Davitashvili échouer sur penalty juste avant la pause.

Dans ce contexte, la sortie de Pedro ajoute une difficulté supplémentaire. Défensivement, l’ASSE doit se réorganiser. Mentalement, l’impact est réel. Le défenseur s’était montré actif dans son couloir, impliqué dans les phases offensives comme dans les duels. Son absence oblige le staff à adapter son organisation dans un moment où l’équipe cherche à revenir.

Montanier rassure sur la blessure de Pedro après la rencontre

Après le coup de sifflet final, les premières informations étaient attendues. Philippe Montanier a rapidement pris la parole pour calmer les inquiétudes autour de son joueur. "Pour Kévin Pedro, ça va. On était tous inquiets, mais on est rassurés."

De quoi relativiser une scène impressionnante. Si la sortie sur blessure a marqué les esprits, l’état du joueur ne suscite finalement pas d’inquiétude majeure à court terme. Une bonne nouvelle pour l’ASSE, engagée dans un sprint final où le jeune défenseur reste un maillon fort.